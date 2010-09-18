مردم آذربایجان غربی 12 میلیارد ریال زکات پرداخت کردند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جلال حسین زاده صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: در این راستا مردم مومن و متدین آذربایجان غربی امسال 700 میلیون ریال زکات فطره به کمیته امداد امام خمینی(ره) پرداخت کرده اند.

وی با اشاره به اینکه زکات از عوامل تاثیرگذاربرقراری عدالت اجتماعی در جامعه است، بیان داشت: فلسفه پرداخت زکات در جامعه اسلامی رفع فقر و محرومیت، تقویت بنیه مالی حکومت و جامعه اسلامی، مبارزه با جلوه‌های ناپسند فقر و محرومیت ‌زدایی از جامعه است.

سرپرست کمیته امداد امام خمینی(ره) آذربایجان غربی در ادامه از مشارکت دو میلیارد و 30 میلیون ریالی خیران در برنامه اطعام محرومین طی ماه مبارک رمضان امسال خبر داد و بیان داشت: در طول این ماه برای دو هزار و 400 یتیم تحت حمایت، حامیان جدید در شهرهای مختلف استان ثبت نام کرده اند.

حسین زاده با اشاره به کمک 200 میلیون ریالی مردم آذربایجان غربی به سیل زدگان پاکستان، ادامه داد: شماره حساب 2493 نزد بانک ملی چهار راه دانش ارومیه نیز برای این امر خیر اختصاص یافته است.