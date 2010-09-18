انتظار صلح از رژیم تروریست اسرائیل تصوری غلط است

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه الجمهوریة مصر امروز در مقاله ای با عنوان "از دولت تروریستی انتظار صلح نداشته باشید" در خطابی غیر مستقیم به تشکیلات خودگردان فلسطین انجام مذاکرات مستقیم ابومازن با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی را عبث توصیف کرد.

به نوشته این روزنامه عرب زبان نظامیان اشغالگر صهیونیستی روزگذشته به طولکرم یکی از شهرهای کرانه باختری حمله کردند.

همچنین صهیونیست ها با حمله به منزل یکی از فعالان فلسطینی عضو جنبش حماس وی را در منزلش با سلاح سرد و جلوی دیدگان خانواده اش به قتل رساندند.

الجمهوریة همچنین نوشت: رژیم صهیونیستی که این اقدام جنایتکارانه را خود را در قبال فلسطینی ها پیروزی برای خود قلمداد می کند هرگز نمی تواند تن به صلح دهد.

الجمهوریة افزود: دولت رژیم صهیونیستی دستور به ارتکاب این جنایت و دیگر جنایتها را در حق فلسطینیان که نظامیان صهیونیستی هر روز مرتکب آن می شوند؛ صادر می کند.

دولت نژادپرست و تندروی صهیونیستی که در نوارغزه، کرانه باختری و همچنین بیت المقدس دست به جنایت می زند در حقیقت امر خواهان صلح نیست. آن هم صلحی که برای برقراری آن با طرف فلسطینی به مذاکره می نشیند.

این روزنامه در پایان می نویسد: دولت نژاد پرست صهیونیستی در حقیقت فقط درصدد آن است تا تشکیلات خودگردان فلسطین را با تحت فشار قرار دادن به تسلیم خود درآورد.