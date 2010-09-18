مسافران پرواز کرمانشاه - تهران 12ساعت در فرودگاه معطل ماندند

به گزارش خبرنگار مهر در کرمانشاه، پرواز ساعت 23 و 45دقیقه شب گذشته شرکت هواپیمایی آسمان از مقصد کرمانشاه به تهران با تاخیر بیش از 12ساعت به تهران رسید.

مسافرانی که شب گذشته جهت عزیمت به تهران در فرودگاه کرمانشاه حاضر شدند بعداز دریافت کارت پرواز متوجه شدند که این پرواز نزدیک به دو ساعت تاخیر دارد و با توجه به طبیعی بودن این زمان برای سفرهای هوایی در کشورمان همگی کارت خود را دریافت و منتظر رسیدن هواپیما ماندند.

اما متاسفانه این انتظار تا ظهر پنجشنبه به طول انجامید و بالاخره بعداز بیش از 12ساعت انتظار، مسافرینی که شب را تا صبح در فرودگاه کرمانشاه سپری کرده بودند، چشمشان به دیدن هواپیما روشن شد.

یکی از مسافرین این پرواز در گفتگو با خبرنگار مهردر کرمانشاه اظهار داشت: متاسفانه هیچ یک از مسئولان فرودگاه کرمانشاه پاسخگوی ما نبودند و حتی دفتر شرکت آسمان نیز احساس مسئولیتی جهت پاسخگویی نکرد.

وی افزود: اغلب مسافران ساکن کرمانشاه نبودند، لذا جایی برای بازگشت نداشتند در نتیجه تا صبح در فرودگاه باقی ماندند.

این مسافر ادامه داد: مسئولان فرودگاه تا صبح حتی یک پتو یا بالش به هیچ یک از مسافران ندادند و حتی پاسخگوی درخواست والدینی که کودکانشان بر روی زمین سرد خوابیده بودند نشدند.

وی با بیان اینکه مسافران بعداز این ماجراها قصد طرح شکایت را دارند، گفت: بعداز مراجعه به مسئولان فرودگاه از آنها خواستار پیگیری موضوع شدیم و اعلام کردیم که قصد طرح رسمی شکایت را داریم، اما مسئولان فرودگاه به ما برگه انتقادات و پیشنهادات را دادند که آن را پر کنیم!

این مسافر در خصوص اقدامات رفاهی به مسافران در این فرودگاه گفت: بعداز سپری کردن شب تا صبح در این فرودگاه، حتی یک لیوان آب جوش نیز به مسافرین ندادند.

در این رابطه خبرنگار مهر قصد پیگیری موضوع از مسئولان فرودگاه و نمایندگی شرکت هواپیمایی آسمان را داشت که موفق به حاضر به پاسخگویی نشدند.