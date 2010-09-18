رفتم تا جا برای جوانان در تیم ملی باز شود / تیم ملی نیازی به من ندارد

به گزارش خبرنگار مهر، فرهاد مجیدی که از سوی افشین قطبی برای همراهی تیم ملی در مسابقات فوتبال غرب آسیا انتخاب شده بود، در پایان دیدار استقلال - سایپا در سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی حضور یافت و رسما به خبرنگاران اعلام کرد دیگر برای تیم ملی بازی نخواهد کرد.

او با ابراز تشکر از افشین قطبی گفت: در شرایط فعلی با توجه به حضور جوانان با استعداد در تیم ملی فوتبال ایران نیازی به وجود من در این تیم نیست و فکر می کنم آنها باید حضور در عرصه ملی را تجربه کنند.

کاپیتان تیم فوتبال استقلال اصرار خبرنگاران را در مورد دلیل خداحافظی‌اش از تیم ملی بی جواب گذاشت و سالن کنفرانس ورزشگاه آزادی را ترک کرد تا در آستانه مسابقات غرب آسیا با وداع خود از تیم ملی اخبار فوتبال ایران را تحت تاثیر قرار دهد.