400 هنرجوی صنایع دستی در استان سمنان آموزش دیدند

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حمید یزدانی صبح شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: در شش ماهه نخست امسال، 423 هنرجو در دوره های آموزشی صنایع دستی استان سمنان شرکت کردند.

وی افزود: این هنرجویان در رشته های گلیم بافی، معرق، منبت، قلمزنی روی مس، رودوزی سنتی، تذهیب، سفالگری، چرم دوزی و ... شرکت کردند.

یزدانی با بیان اینکه برای آموزش صنایع دستی در نیمه اول امسال 22 کلاس در دو دوره سه ماهه برگزار شد، افزود: بیشترین تعداد شرکت کنندگان در این کلاس ها را بانوان تشکیل دادند.

وی هدف از برگزاری این دوره های آموزشی را ایجاد اشتغال و ترویج و توسعه صنایع دستی عنوان کرد و گفت: کارآموزان پس از موفقیت در دوره آموزشی و اخذ گواهینامه معتبر صنایع دستی با تائد اداره کل میراث فرهنگی می توانند وام خوداشتغالی دریافت و نسبت به ایجاد کارگاه برای تولید و عرضه صنایع دستی اقدام کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان افزود: در سال گذشته 864 نفر در استان سمنان در دوره های آموزشی صنایع دستی شرکت کردند.