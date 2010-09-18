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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۴۸

حمید یزدانی:

400 هنرجوی صنایع دستی در استان سمنان آموزش دیدند

400 هنرجوی صنایع دستی در استان سمنان آموزش دیدند

سمنان - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان از آموزش صنایع دستی به بیش از 400 نفر در این استان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حمید یزدانی صبح شنبه در نشست خبری با خبرنگاران در سمنان گفت: در شش ماهه نخست امسال، 423 هنرجو در دوره های آموزشی صنایع دستی استان سمنان شرکت کردند.

وی افزود: این هنرجویان در رشته های گلیم بافی، معرق، منبت، قلمزنی روی مس، رودوزی سنتی، تذهیب، سفالگری، چرم دوزی و ... شرکت کردند.

یزدانی با بیان اینکه برای آموزش صنایع دستی در نیمه اول امسال 22 کلاس در دو دوره سه ماهه برگزار شد، افزود: بیشترین تعداد شرکت کنندگان در این کلاس ها را بانوان تشکیل دادند.

وی هدف از برگزاری این دوره های آموزشی را ایجاد اشتغال و ترویج و توسعه صنایع دستی عنوان کرد و گفت: کارآموزان پس از موفقیت در دوره آموزشی و اخذ گواهینامه معتبر صنایع دستی با تائد اداره کل میراث فرهنگی می توانند وام خوداشتغالی دریافت و نسبت به ایجاد کارگاه برای تولید و عرضه صنایع دستی اقدام کنند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان سمنان افزود: در سال گذشته 864 نفر در استان سمنان در دوره های آموزشی صنایع دستی شرکت کردند.

کد مطلب 1153196

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