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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۱۳

در استان زنجان؛

سالانه دو میلیارد ریال خسارت به تجهیزات ایمنی راه ها وارد می شود

سالانه دو میلیارد ریال خسارت به تجهیزات ایمنی راه ها وارد می شود

زنجان - خبرگزاری مهر: معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان زنجان گفت: سالانه بیش از دو میلیارد ریال خسارت به انواع تجهیزات ایمنی راه ها در این استان وارد می شود.

کلیم الله وثوقی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود:عمده این خسارتها مربوط به سوانح رانندگی است که در جاده های استان به وقوع می پیوندند و اغلب موجب از بین رفتن انواع حفاظهای جانبی راه اعم از گاردریل و نرده پلها می شود.

وی ادامه داد: همچنین تصادفات در محور های استان سالانه بالغ بر 350 میلیون ریال خسارت به بدنه، روکش های آسفالتی ،قرنیز پلها وشانه های راهها وارد می کنند.

وثوقی افزود: : در سال جاری 179 میلیون ریال  خسارت بر اثر آتش گرفتن علفهای خشک حاشیه راهها بر اثر بی احتیاطی حاشیه نشینان و مسافران به درختان کناری آزادراه زنجان – قزوین وارد شده است که نسبت به سالهای گذشته بی سابقه بوده است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان زنجان گفت: راه ها از جمله سرمایه های ملی هستند و نگهداری از آنها نیازمند همکاری تمامی استفاده کنندگان از آنها است.

وثوقی  از تمامی تردد کنندگان ازجاده ها درخواست کرد با رعایت جوانب ایمنی و خود داری از ریختن زباله و افروختن آتش در کنار راهها در نگهداری هرچه بهتر آن راهداران را یاری دهند.

کد مطلب 1153202

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