سالانه دو میلیارد ریال خسارت به تجهیزات ایمنی راه ها وارد می شود

کلیم الله وثوقی در گفتگو با خبرنگار مهر در زنجان افزود:عمده این خسارتها مربوط به سوانح رانندگی است که در جاده های استان به وقوع می پیوندند و اغلب موجب از بین رفتن انواع حفاظهای جانبی راه اعم از گاردریل و نرده پلها می شود.

وی ادامه داد: همچنین تصادفات در محور های استان سالانه بالغ بر 350 میلیون ریال خسارت به بدنه، روکش های آسفالتی ،قرنیز پلها وشانه های راهها وارد می کنند.

وثوقی افزود: : در سال جاری 179 میلیون ریال خسارت بر اثر آتش گرفتن علفهای خشک حاشیه راهها بر اثر بی احتیاطی حاشیه نشینان و مسافران به درختان کناری آزادراه زنجان – قزوین وارد شده است که نسبت به سالهای گذشته بی سابقه بوده است.

معاون راهداری اداره کل راه و ترابری استان زنجان گفت: راه ها از جمله سرمایه های ملی هستند و نگهداری از آنها نیازمند همکاری تمامی استفاده کنندگان از آنها است.

وثوقی از تمامی تردد کنندگان ازجاده ها درخواست کرد با رعایت جوانب ایمنی و خود داری از ریختن زباله و افروختن آتش در کنار راهها در نگهداری هرچه بهتر آن راهداران را یاری دهند.