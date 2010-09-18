به گزارش خبرنگار مهر، در حالیکه بازی گذشته تیم فوتبال استیل آذین در تهران در چارچوب هفته هفتم لیگ برتر برابر تراکتورسازی تبریز در ورزشگاه تختی برگزار شد، دیدار عصر امروز یکشنبه این تیم در ورزشگاه شهید دستگردی برگزار می‌شود.

صادق درودگر در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام خبر گفت: طبق هماهنگی‌های صورت گرفته تیم استیل آذین در ورزشگاه دستگردی میزبان صنعت نفت آبادان خواهد بود.

دیدار تیم‌های فوتبال فوتبال استیل آذین - صنعت نفت آبادان از هفته نهم رقابت‌های لیگ برتر با قضاوت علیرضا فغانی در ورزشگاه دستگردی برگزار می‌شود. رضا سخندان و تورج عیوض محمدی کمک‌داوران این دیدار هستند.