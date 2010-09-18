روستاهای بستان آباد با فقر کتابخانه روبروست

علی آقاخانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بستان آباد با اشاره به نبود کتابخانه در روستاهای این شهرستان افزود: از 185روستای موجود تنها روستای آلانق و کردکندی زمین جهت احداث تهیه کرده اند وبقیه در فقر کامل نبود کنابخانه به سر می برنند.

وی با تاکید بر نیاز روستاها جهت احداث کتابخانه های عمومی گفت : از نیازهای اصلی جامعه بالا بردن فرهنگ وامکانات کتاب خوانی می باشد که باید در این زمینه کار کارشناسی صورت بگیرد.

آقاخانی در ادامه از تصریح کرد: هزار و 500 متر زمین برای احداث کتابخانه به اداره کل کتاب خانه های عمومی استان آذربایجان شرقی از سوی روستای کرد کندی به مقدار 800 متر مربع و روستای آلانق به مقدار 700 متر اهدا شده است.

وی همچنین از اهدای طه هزار و 560 جلد کتاب و تجهیزات کتاب خانه ای از سوی یک خیر بستان آبادی خبر داد و افزود: در صورت اهدای زمین در سایر روستاها این اداره آمادگی احداث کتاب خانه در آن روستا را خواهد داشت.

رئیس کتابخانه های عمومی بستان آباد فوق برنامه های صورت گرفته توسط این اداره را بر پائی نمایشگاه های کتاب و عکس و مسابقات قرآن و همایش بانوان نام برد و آفزود این برنامه ها با استقبال خوبی از سوی مردم شده است وسعی خواهیم کرد در ماه های آینده در جهت بالا بردن فرهنگ عمومی شهرستان برنامه های مفید ی را اجرا کنیم.

