بیمه دهان و دندان از آغاز سال تحصیلی جدید اجرا می شود

عباس حیصمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این دانش‌آموزان با پرداخت هزینه بسیار اندکی از فرانشیز، می‌توانند از خدمات دهان و دندان استفاده کنند.

براساس آمارهای رسمی بیش از 50 درصد از نوآموزان هفت ساله مشکل اختلال دهان و دندان دارند.

معاون دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اجرای بیمه دهان و دندان در کلیه مدارس ابتدایی کشور حتی مناطق محروم و دور افتاده نیز عملیاتی می‌شود.

حیصمی با بیان اینکه آموزش و پرورش در حال ساماندهی ستادهای استانی برای اجرای بیمه دهان و دندان دانش‌آموزان است، گفت: آغاز فعالیت‌های این ستاد با هماهنگی مربیان بهداشت از سال تحصیلی جدید به صورت سراسری در مدارس کشور اجرا می‌شود.

معاون دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه و نوع پرداخت خدمات بیمه ای توضیح نداد.



