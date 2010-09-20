بیمه دهان و دندان از آغاز سال تحصیلی جدید اجرا می شود

عباس حیصمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این دانشآموزان با پرداخت هزینه بسیار اندکی از فرانشیز، میتوانند از خدمات دهان و دندان استفاده کنند.
براساس آمارهای رسمی بیش از 50 درصد از نوآموزان هفت ساله مشکل اختلال دهان و دندان دارند.
معاون دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اجرای بیمه دهان و دندان در کلیه مدارس ابتدایی کشور حتی مناطق محروم و دور افتاده نیز عملیاتی میشود.
حیصمی با بیان اینکه آموزش و پرورش در حال ساماندهی ستادهای استانی برای اجرای بیمه دهان و دندان دانشآموزان است، گفت: آغاز فعالیتهای این ستاد با هماهنگی مربیان بهداشت از سال تحصیلی جدید به صورت سراسری در مدارس کشور اجرا میشود.
معاون دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه و نوع پرداخت خدمات بیمه ای توضیح نداد.
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