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۲۹ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۰۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

بیمه دهان و دندان از آغاز سال تحصیلی جدید اجرا می شود

بیمه دهان و دندان از آغاز سال تحصیلی جدید اجرا می شود

معاون دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش از اجرای بیمه دهان و دندان دانش‌آموزان مقطع ابتدایی از سال تحصیلی جدید خبر داد.

عباس حیصمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اعلام این خبر افزود: این دانش‌آموزان با پرداخت هزینه بسیار اندکی از فرانشیز، می‌توانند از خدمات دهان و دندان استفاده کنند.

براساس آمارهای رسمی بیش از 50 درصد از نوآموزان هفت ساله مشکل اختلال دهان و دندان دارند.

معاون دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش ادامه داد: اجرای بیمه دهان و دندان در کلیه مدارس ابتدایی کشور حتی مناطق محروم و دور افتاده نیز عملیاتی می‌شود.

حیصمی با بیان اینکه آموزش و پرورش در حال ساماندهی ستادهای استانی برای اجرای بیمه دهان و دندان دانش‌آموزان است، گفت: آغاز فعالیت‌های این ستاد با هماهنگی مربیان بهداشت از سال تحصیلی جدید به صورت سراسری در مدارس کشور اجرا می‌شود.

 معاون دفتر سلامت وزارت آموزش و پرورش درباره نحوه و نوع پرداخت خدمات بیمه ای توضیح نداد.


 

کد مطلب 1153213

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