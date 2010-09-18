موبایل نسل چهارم برای مدودوف/ رونمایی موبایل نسل چهارم روسی با دو نمایشگر

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس جمهور روسیه ژوئن گذشته در سفر خود به آمریکا از سیلیکون ولی کالیفرنیا و به ویژه شرکت اپل بازدید کرد و در این بازدید، استیو جابز یک دستگاه آی- فن نسل چهارم را به مدودوف هدیه کرد.

وی همچنین در این سفر، متن سخنرانی خود را در دانشگاه استانفورد مستقیما از روی یک دستگاه "آی- پد" خواند.

وی در این سخنرانی گفت: "من می خواستم با چشمان خودم منشاء این موفقیت را ببینم. اکنون اینجا در سیلیکون ولی و استانفورد هستم و به همه شما حسودی می کنم که در این راه بسیار خوب قرار گرفته اید."

به نظر می رسد که حسادت چند ماه قبل مدودوف اکنون به ثمر رسیده است به طوری که وی همراه با "سرگی چمزوف" شماره یک فناوریهای روسیه از اولین نمونه آزمایشی تلفن همراه نسل چهارم ساخت این کشور رونمایی کرد.

این تلفن همراه ابداعی روسیه که می تواند در تایوان تولید شود برپایه سیستم عامل آندروئید است. علاوه بر نسل چهارم بودن این تلفن همراه، ویژگی منحصر بفرد آن در برخورداری از دو صفحه نمایشگر است.

تولید این تلفن همراه از می 2011 آغاز خواهد شد. تصاویر منتشر شده از این دستگاه بسیار محدود است باوجود این، اطلاعات ارائه شده در خصوص این تلفن همراه نسل چهارم نشان می دهد که نمایشگرهای این مدل دارای "جوهر الکترونیک" (e-ink) هستند. به این ترتیب خواندن از روی این تلفن همراه آسانتر شده و تاحد قابل توجهی نیز در شارژ باتری صرفه جویی می شود.

براساس گزارش وب نیوز، این تلفن همراه اسرارآمیز با دو صفحه نمایشگر زودتر از یکسال آینده وارد بازار نخواهد شد با وجود این به نظر می رسد که روسیه درحال برداشتن اولین گامهای خود برای ساخت یک سلیکون ولی است.

بازدید مدودوف از اپل (ژوئن گذشته)

استیو جابز به رئیس جمهور روسیه طرز کار آی- فن نسل چهارم را یاد می دهد

مدودوف نیز امتحان می کند

تنها تصویر موجود از تلفن اسرارآمیز نسل چهارم روسیه با دو صفحه نمایشگر