دهکردی درباره گروه بازیگری نمایش "متولد 1361" به خبرنگار مهر گفت: این نمایش نوشته نغمه ثمینی و روایتگر زندگی دختری متولد سال 1361 است. پگاه آهنگرانی، ستاره پسیانی، خاطره حاتمی، آیه کیانپور، مینا ساداتی، سارا بهرامی و نازگل نادریان در آن ایفای نقش میکنند. قرار است این نمایش را نیمه دوم آذرماه امسال در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببریم.
این بازیگر تئاتر درباره دلایل اجرای نمایش "متولد 1361" در مقام کارگردان گفت: حدود یک سال پیش احساس کردم که باید برای نسل دهه شصت که کمتر دربارهاش اثری ساخته شده، کاری کرد و به زندگی آنها پرداخت. احساس کردم باید این نسل و زندگیاش تجزیه و تحلیل شود. ما به نسلهای گذشته پرداختهایم ولی کمتر نمایشنامهای داشتیم که به دهه شصت بپردازد.
دهکردی خاطرنشان کرد: بازیگری حرفه و شغل من است ولی کارگردانی برای من مثل شعر، موسیقی و نقاشی میماند و خیلی مقولهای حسی است. احساس کردم که این موضوع درباره نسل دهه شصت درون من شکل گرفت و از این رو با نغمه ثمینی صحبت کردم و دیدم او هم همین دغدغه را دارد . یک سال است با هم روی این موضوع کار میکنیم و وقتی به آقای مجید جوزانی مدیر تماشاخانه ایرانشهر هم متن را برای اجرا پیشنهاد دادیم، پذیرفت.
بازیگر نمایشهای "مرگ فروشنده"، "رقص زمین"، "عشقلرزه" و "نورا" در ادامه با اشاره به دغدغه اجرای نمایش "متولد 1361" گفت: طی یک سال گذشته به قدری از این کار سرشارم که معتقدم جدیترین و مهمترین کاری که باید انجام دهم همین است. از این رو به غیر از تدریس باقی کارهایم را تا اجرای این نمایش تعطیل کردهام.
میثاق زارع و ندا نصر :دستیار کارگردان، منوچهر شجاع :طراح صحنه، کریستف رضاعی :آهنگساز، امیر اسمی: طراح پوستر و بروشور نمایش "متولد 1361" هستند. دهکردی در حال حاضر در نمایش "نورا" به کارگردانی علیرضا کوشک جلالی در سالن اصلی مجموعه تئاتر شهر به ایفای نقش میپردازد.
پیام دهکردی نمایش "متولد 1361" را با حضور بازیگران جوان تئاتر پاییز سال جاری در سال سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه میبرد.
دهکردی درباره گروه بازیگری نمایش "متولد 1361" به خبرنگار مهر گفت: این نمایش نوشته نغمه ثمینی و روایتگر زندگی دختری متولد سال 1361 است. پگاه آهنگرانی، ستاره پسیانی، خاطره حاتمی، آیه کیانپور، مینا ساداتی، سارا بهرامی و نازگل نادریان در آن ایفای نقش میکنند. قرار است این نمایش را نیمه دوم آذرماه امسال در سالن سمندریان تماشاخانه ایرانشهر به صحنه ببریم.
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