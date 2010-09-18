اختصاص 20 میلیارد ریال به تولیدکنندگان فرش دستباف آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، خلیل نوری صبح شنبه در جمع خبرنگاران افزود: جهت اجرائی شدن تفاهم نامه مابین وزارت بازرگانی و بانک کشاورزی ایران مبنی بر پرداخت تسهیلات بانکی به طرح های قالیبافی با معرفی سازمانهای بازرگانی استانها، 20 میلیارد ریال سهمیه برای تولیدکنندگان فرش دستباف آذربایجان غربی اختصاص یافته که بعد از بررسی و تائید سازمان بازرگانی به بانک عامل جهت دریافت تسهیلات معرفی می شوند.

وی بیان داشت: در این راستا انواع مجوزهای صادره، موضوعات فعالیت اعطای تسهیلات، گردش کارپرداخت، مدارک مورد نیاز و همچنین مدت پرداخت و زمان بازپرداخت تسهیلات بررسی می شود.

رئیس اداره فرش سازمان بازرگانی آذربایجان غربی ادامه داد: کارگاههای متمرکز و غیر متمرکز تولید فرش دستباف، پشم شویی، ریسندگی، تابندگی و تعاونی های تولیدی می توانند از این تسهیلات استفاده کنند.

آذربایجان غربی به واسطه تولید فرش آهنین افشار در تکاب و ریز ماهی در شهرستان خوی یکی از قطب های مهم تولید و صادرات فرش دستباف کشور محسوب می شود.