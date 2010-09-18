"جای امن گلوله ها" به هفته دفاع مقدس می رسد

به گزارش خبرنگار مهر، انتشارات سوره مهر در نظر داشت این کتاب دفاع مقدسی را همزمان با هفته دفاع مقدس که از 31 شهریور ماه آغاز می شود، منتشر کند ولی روند چاپ کتاب به گونه ای بود که این اتفاق به راحتی محقق نمی شد که با تسریع مراحل چاپ مقرر شده است این کتاب در هفته دفاع مقدس چاپ و توزیع خواهد شد.

کتاب "جای امن گلوله‌ها" اثری است از جواد کامور بخشایش درباره عبدالرضا البوعبیش که به مبارزه و مقاومت هایی او در روزهای جنگ می پردازد.

عبدالرضا البوعبیش یکی از حاضران در روزهای ابتدایی مقاومت در خرمشهر و از همراهان شیخ شریف بوده است که در خاطرات او از روزهای مقاومت ، روایت های زیادی هم از شهید شیخ شریف آمده است چرا که البوعبیش در طول روزهای آغازین جنگ همواره همراه شیخ شریف بوده و از این رو در جریان همه وقایعی که برای شیخ اتفاق افتاده بوده است. شیخ شریف از جمله شهدایی است که به نحوی بسیار وحشیانه از سوی عراقی‌ها به شهادت ‌رسید.

نام این کتاب از این رو "جای امن گلوله‌ها" نام گرفته است که نیروهای بعثی عراقی‌ هنگام حمله به خرمشهر 13 گلوله را به سمت البوعبیش شلیک کردند که هنوز تعدادی از این گلوله ها در بدن وی به یادگار مانده است.

در جریان محاصره مسجد جامع خرمشهر علاوه بر شهید شیخ شریف و سیده زهرا حسینی راوی کتاب "دا" افرادی همچون مژده ام الباشی و مصدق عیوضیان از همراهان البوعبیش بوده اند.