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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

هفته کتاب فراخوان داد

هفته کتاب فراخوان داد

هجدهمین دوره هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران که از 23 تا 30 آبان ماه سال جاری برگزار می‌شود با اعلام فراخوان فعالیت اولیه خود را آغاز کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌های هجدهمین دوره هفته کتاب با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و صنفی حوزه نشر مرتبط با کتاب در سراسر کشور برگزار می‌شود.

به موجب این فراخوان دبیرخانه ستاد هفته کتاب از کلیه علاقمندان به موضوعات "کتاب و کتابخوانی" دعوت کرده طرح‌‌های موردنظر خود را که در هفته کتاب در گستره ملی قابل اجرا است، حداکثر تا تاریخ 10/7/89 به آدرس تهران، میدان بهارستان، خیابان کمال‌الملک ، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، طبقه سوم، اتاق 332 واحد روابط عمومی معاونت امور فرهنگی یا از طریق پست الکترونیکی به آدرس farhangi@ershad.ir ارسال کنند.

کد مطلب 1153229

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