هفته کتاب فراخوان داد

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه‌های هجدهمین دوره هفته کتاب با همکاری دستگاه‌ها و نهادهای دولتی و صنفی حوزه نشر مرتبط با کتاب در سراسر کشور برگزار می‌شود.

به موجب این فراخوان دبیرخانه ستاد هفته کتاب از کلیه علاقمندان به موضوعات "کتاب و کتابخوانی" دعوت کرده طرح‌‌های موردنظر خود را که در هفته کتاب در گستره ملی قابل اجرا است، حداکثر تا تاریخ 10/7/89 به آدرس تهران، میدان بهارستان، خیابان کمال‌الملک ، ساختمان مرکزی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ، طبقه سوم، اتاق 332 واحد روابط عمومی معاونت امور فرهنگی یا از طریق پست الکترونیکی به آدرس farhangi@ershad.ir ارسال کنند.