عزیمت معاون وزیر کشور به بحرین/ تردد غیر مجاز از مرز ایران و عراق صفر شد

به گزارش خبرنگار مهر ، علی عبداللهی معاون امنیتی و انتظامی وزیر کشور در نشست خبری امروز شنبه در سالن اجتماعات وزارت کشور با اعلام این خبر افزود: اجلاس کشورهای همسایه عراق از سال 82 و بنا به پیشنهاد جمهوری اسلامی با توجه به شرایطی که در عراق پیش آمده بود و با هدف ساماندهی و بهبود شرایط امنیتی داخل عراق و انجام موافقت نامه های امنیتی میان کشورهای همسایه برگزار شد.

وی افزود: این اجلاس از سال 82 هر ساله به ترتیب در کشورهای ایران، ترکیه، عربستان، کویت، اردن و مصر برگزار شد و اکنون نیز اجلاسیه هفتم آن در بحرین برگزار می شود.

عبداللهی با بیان اینکه کشورهای عضو اجلاس کشورهای همسایه عراق، ترکیه، سوریه، اردن، عربستان، کویت، بحرین، مصر، ایران و عراق هستند ، ادامه داد: این اجلاس یک دبیرخانه دائمی در بغداد دارد که هر ساله کشورها گزارش اقداماتی را که انجام داده اند به این دبیرخانه ارسال می کنند و در اجلاسیه ، دبیر اجلاس این گزارش را ارائه می دهد.

معاون وزیر کشور با تاکید بر اینکه جمهوری اسلامی همواره از جمله کشورهایی بوده است که خواهان ثبات و امنیت در عراق بوده است و برای محقق شدن این امر و حفظ تمامیت ارضی عراق نیز تلاش کرده است، افزود: از همان ابتدا ایران سفارتخانه ای در کشور عراق داشته است که تاکنون نیز به فعالیت خود در ابعاد اقتصادی، سیاسی و امنیتی ادامه داده است و همچنین تلاش های قابل توجهی در زمینه فعال کردن بازارچه های مرزی در عراق و انجام تبادلات کالا میان ایران و عراق انجام داده است.

وی ادامه داد: خوشبختانه تاسیسات مرزی بین دو کشور افزایش خوبی داشته است و اکنون 5 بازارچه مرزی برای عبور کالا و زوار در محل مرزهای دو کشور ایجاد شده است.

عبداللهی با اشاره به ساماندهی وضعیت مرزهای آبی و خشکی میان دو کشور گفت: امنیت مرزهای دو کشور برقرار است و اقدامات خوبی نیز در این زمینه انجام شده است.

وی تاکید کرد: تردد غیر مجاز افراد میان مرز ایران و عراق تقریبا به صفر رسیده است و هزینه های زیادی نیز برای انسداد مرزها صورت گرفته است.

عبدالهی در پاسخ به سئوال خبرنگاری مبنی بر اینکه در گذشته اظهار داشتید که فرقه های نوظهور وجود ندارند در حالیکه استاندار تهران از وجود آنها و برنامه ریزی برای آن خبر داده است، نیز گفت: من در گذشته نیز نگفته ام فرقه های نوظهور وجود ندارند بلکه گفته ام که افزایش نداشته اند.

وی ادامه داد: فرقه های نوظهور از گذشته تاکنون وجود داشته اند و برنامه ما مقابله و برخورد با این گونه حرکات در کشور است.

عبداللهی افزود: هدف این فرقه ها نسل جوان است و با ظاهر فریبنده وارد میدان می شوند درحالیکه باید با کمک رسانه ها و آگاهی دادن به جامعه مراقب باشیم که جوانانمان در مسیر انحرافی این فرقه ها قرار نگیرند.

ادامه دارد.