یک طرح صنعتی در کردکوی بهره برداری شد

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، شرکت کارتن شقایق گلستان با سرمایه گذاری بیش از 12 میلیارد ریال صبح شنبه در کردکوی بهره برداری شد.

این شرکت در زمینی به مساحت سه هزار و 875 متر رمبع و زیربنای هزار و 764 متر رمبع احداث شد که دارای سالن تولید خمیر کاغذ، تست لایتر و خط تولید مقوای دوبلکس با ظرفیت سالانه هفت هزار و 500 تن است.

همچنین سالن تولید مقوای لمینت شده بهداشتی قابل استعمال برای انواع جعبه های شیرینی، پیتزا و سایر مواد غذایی با ظرفیت سالانه سه هزار تن از دیگر بخشهای این کارخانه است.

ابراهیم زاده مدیرعامل این کارخانه گفت: با راه اندازی این شرکت برای 25 نفر بصورت مستقیم شغل ایجاد شده است.

وی افزود: خمیر کاغذو تست لایتر که در این شرکت تولید می شود در صنایع و کارخانجات چوب و کاغذ قابل استفاده است و مواد اولیه تولیدات اسن شرکت کاغذهای باطله است.

گلستان 22 شهرک و ناحیه صنعتی دارد.