به گزارش خبرنگار مهر، مهمترین اتفاقی که در هفته ششم مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور رقم خورد نه برتری فولاد ماهان برابر شهید منصوری بود و نه توقف گیتی پسند اصفهان. موضوعی که محرومیت چهار بازیکنی تاثیرگذار تیم‌های فولادماهان و گیتی پسند اصفهان را نیز در سایه قرار داد و امیدواری را به جمع تیم‌های لیگ برتری فوتسال بازگرداند.

صحبت از پخش زنده مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور است که بالاخره از هفته ششم این رقابت‌ها سیما تصمیم گرفت هفته‌ای یک مسابقه را بصورت زنده پخش کند. پیرو مذاکرات مدیران کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با مسئولان شبکه سوم سیما عصر روز پنجشنبه مهمترین بازی نیم فصل اول لیگ برتر فوتسال بین تیم‌های شهید منصوری قرچک و فولادماهان اصفهان مستقیم به روی آنتن رفت.

محمد سیانکی گزارشگر شبکه سوم سیما که گزارش این دیدار را برعهده داشت در طول بازی به درستی به نکاتی اشاره کرد که یکی از مشکلات و موانع پخش مسابقات فوتسال است. سالن برگزاری این مسابقات به گونه ای بود که وقتی تماشاگران از روی صندلی بلند می شدند مقابل دوربینرا می گرفتند و بیینده تلویزیونی هیچ تصویری از زمین نمی دید. در چنین شرایطی به نظر می رسد که پخش زنده مسابقات لیگ موقت باشد و تا زمانی که این مشکلات برطرف نشود، امکان پخش دائم مسابقات وجود ندارد.

عباس ترابیان، رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال در این خصوص به خبرنگار مهر گفت: پخش زنده مسابقات لیگ برتر از این هفته شروع شد. این اتفاق خوبی است اما لازمه تداوم آن پیگیری ما و البته همکاری باشگاه‌هاست. من از همین امروز مجددا رایزنی و گفتگو با مسئولان شبکه سوم سیما را دنبال خواهم کرد تا برای هفته بعد نیز یکی از دیدارهای لیگ بصورت زنده پخش شود.

یکی از نکات مثبت پخش زنده مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور البته استقبال خوب مردم و اهالی فوتسال بود که تماشای رقابت دو تیم مطرح فوتسال باشگاهی ایران لذت بردند. تماشای نبرد تمام عیار بازیکنان ملی پوش دو تیم آنهم در سالن مملو از تماشاگر لذتی است که فوتبالدوستان طعم آن را روز پنجشنبه چشیدند.

رئیس کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال با ابراز خرسندی از این موضوع به نیکی یاد کرد و گفت: استقبال خوب مردم ما را دلگرم می کند که مجدانه موضوع پخش زنده مسابقات لیگ برتر فوتسال را پیگیری کنیم و شرایط را به گونه‌ای فراهم آوریم که هر هفته جذاب‌ترین بازی لیگ برای فوتسالدوستان پخش شود.

البته با شروع پخش زنده مسابقات فوتسال لیگ برتر باشگاه‌های کشور مشکلات و کمبودهایی که در سالن‌های محل برگزاری رقابتها وجود دارد، بیشتر به چشم آمد. ترابیان در این خصوص گفت: استقبال تماشاگران از مسابقات فوتسال در شهرستانها بسیار زیاد است و هر هفته هزاران نفر برای تماشای مسابقات لیگ برتر به سالن‌ها می آیند. در این بین کاستی‌هایی وجود دارد که از باشگاه‌ها و هیئت‌ها درخواست کرده‌ایم این مشکلات را به حداقل برسانند.

امید است، حرکت مثبتی که از سوی سیما آغاز شده است، تداوم یابد و شبکه سوم هفته ای دو ساعت از زمان پخش برنامه های خود را به لیگ برتر فوتسال اختصاص دهد. با توجه به آمادگی کمیته فوتسال فدراسیون فوتبال برای تنظیم برنامه مسابقات لیگ با هماهنگی شبکه سوم سیما امیدواریم هر هفته شاهد رقابت جذاب تیم‌های لیگ برتری فوتسال باشیم.