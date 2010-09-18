همدان نیازمند شورای انضباطی برای هنرمندان رشته نمایش است

محمد علی فرجی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان اظهار داشت: باید منشور اخلاقی برای نوع رفتار بازیگران و فعالان نمایش استان همدان به منظور جلوگیری از هرگونه آسیب به این مجموعه تعریف شود.

فرجی با تاکید بر اینکه تداوم میزبانی جشنواره تئاتر در استان همدان مهمترین خواسته فعالان عرصه نمایش است، افزود: باتوجه به میزبانی موفق استان همدان در 9 دوره برگزاری این جشنواره باید برای برطرف کردن نقاط ضعف دوره های گذشته، زمینه برگزاری موفق تر این دوره از جشنواره را در استان همدان فراهم کرد.

وی نسبت به بازگشت دوباره جشنواره به استان همدان ابراز خشنودی کرد و از در نظر گرفتن سالن های مجهز برای برگزاری هفدهمین دوره جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان در استان همدان خبر داد و اظهار داشت: باید هرچه بیشتر برای تبدیل فضای رقابتی به رفاقتی در این مجموعه تلاش کرد.

فرجی یادآور شد: گروه های نمایشی باید از بروز هرگونه هنجارشکنی برای میزبانی شایسته استان همدان در این دوره از جشنواره بین المللی تئاتر کودک و نوجوان اجتناب کنند.

هفدهمین جشنواره بین المللی تئاتر کودکان و نوجوانان هفتم تا 11 مهرماه امسال در همدان برگزار می شود.