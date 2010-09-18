رشد 33درصدی حضور پژوهشگران دانشگاه تبریز در مجامع علمی خارج از کشور

علی رستمی در گفتگو با خبرنگار مهر در تبریز گفت: بر این اساس 127 تن از اعضای هیئت علمی دانشگاه تبریز برای ارائه دستاوردهای علمی و پژوهشی در مجامع علمی کشورهای بلغارستان، انگلستان، سوئد، اسلواکی، آلمان، استرالیا، ترکیه، یونان، فرانسه، ایتالیا، هلند، ژاپن، کانادا، سوئیس، مجارستان، اسپانیا، تایلند،آلبانی،آمریکا، روسیه، مالزی، پرتغال، چین، اتریش، نروژ، سنگاپور، اندونزی، هند، لهستان، بلژیک، صربستان و چک شرکت کرده اند.

وی رشد حضور اعضای هیئت علمی این دانشگاه در مجامع پژوهشی خارج از کشور را نشاندهنده پیشرفت های علمی کشور دانست و گفت: در سال های اخیر اقدامات بسیار مناسبی در راستای حمایت از فعالیتهای پژوهشی صورت گرفته و دانشگاه تبریز نیز در این خصوص بستر مناسبی برای اعضای هیئت علمی این دانشگاه فراهم کرده است.

وی همچنین با بیان اینکه طی پنج ماهه سالجاری بیشترین ماموریت های تصویب شده در بین دانشکده ها، آموزشکده ها و پژوهشکده های دانشگاه تبریز از شورای پژوهشی این دانشگاه به دانشکده های کشاورزی، علوم ریاضی و دامپزشکی با 34، 15 و 11 ماموریت اختصاص داشته است، افزود: طی مردادماه سال جاری نیز شورای پژوهشی دانشگاه تبریز با 15 درخواست حضور اعضای هیئت علمی این دانشگاه در مجامع پژوهشی کشورهای یونان، کانادا، چین، ترکیه، چک، فرانسه، بلغارستان، اتریش، استرالیا، تایلند و انگلستان موافقت کرده است.