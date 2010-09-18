دیدار سران کاتولیک و انگلیکن/ دستگیری 6 نفر به اتهام سوء قصد به جان پاپ

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پرس آسوسیئیشن، اسقف اعظم کانتربری به عنوان رهبر انگلیکنهای جهان از پاپ استقبال کرد.

دکتر جان سنتامو اسقف اعظم یورک، دکتر باری مورگان اسقف اعظم ولز و دیوید چیلینگورث رهبر کلیسای اپیسکوپال اسکاتلند نیز در این دیدار حضور داشتند.

قصر لامبث در ساحل جنوبی رودخانه تیمس واقع شده و از قرن سیزدهم تاکنون مقر اسقف اعظم کانتربری به عنوان رهبر انگلیکنها بوده است. این قصر محل سکونت اسقف اعظم و خانواده وی و همچنین دفتر مرکزی امور دینی وی محسوب می شود.

ویلیامز با اشاره به تاریخی بودن این دیدار گفت که این دیدار می توان زمینه رشد و توسعه آرمانهای مشترک را فراهم آورد.

پاپ در این دیدار با پاپ با یکی اززنان کلیسای انگلیکن که به عنوان کشیش منصوب شده است نیز مورد توجه بسیاری از رسانه ها قرار گرفت، چرا که مسئله نزدیک تر شدن این کلیسا به انتصاب زنان به عنوان اسقف از سوی واتیکان به عنوان شکستن سنت حواریون و مانع ای برای گفتگوی میان دو کلیسا توصیف شده بود.

واتیکان همچنین در ماه ژوئیه انتصاب زنان به عنوان روحانی را همردیف سوء استفاده از کودکان توسط کشیشان و به عنوان یکی از جدیترین جرایم کلیسای کاتولیک توصیف کرد.

پاپ در طول سخنرانی خود به مسئله ضرورت صحبت از دین و تأکید بر دین در زندگی عمومی اشاره کرد و گفت: حتی اگر جامعه به طور فزاینده ای نسبت به دین بی اعتنا شده و حتی اگر رویکردهای خصومت آمیزی در پیش بگیرند مسیحیان باید دین خود را در زندگی عمومی نشان دهند.

وی همچنین به تلاشهای موفقیت آمیز برای متحد کردن جوامع مسیحی از زمان برگزاری کنفرانس ادینبورو در یکصد سال پیش اشاره کرد و گفت: در گرامیداشت این سالروز باید از پیشرفتهای به وجود آمده برای این هدف تجلیل کنیم و نسبت به بخش باقی مانده این نزدیکی ها هوشیار باشیم.

بخش اعظم توجه رسانه ها در رابطه با دیدار پاپ از قصر لامبث به سوء قصدی معطوف شده بود که براساس گفته پلیس پاپ را هدف گرفته بود.

در جریان این عملیات پلیس به یک سطل زباله در خیابان یورش برد و شش نفر از رفتگران خیابان را به عنوان مظنون دستگیر کرد، اما این جریان تغییر در دیدار نمادین پاپ از قصر لامبث به وجود نیاورد. وی در کنار روان ویلیامز به نیایش مشترک پرداخت و پیام خود را برای مبارزه با سکولاریسم در اروپا منعکس کرد.

پنج نفر از مظنونین دستگیر شده رفتگر بودند که کنار یک سطل زباله در مرکز لندن دستگیر شده و نفر ششم پس از آنها دستگیر شده اند. اما اتهام تمام این افراد تحریک و یا آماده شدن برای اقدامات تروریستی است. پلیس اعلام کرده که سن این افراد از 26 تا 50 سال است و درحال حاضر تحت بازجویی قرار داشته و به طور رسمی متهم نشده اند.