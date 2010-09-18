حبیب والی‌نژاد مدیر گروه حماسه و دفاع شبکه یک درباره تولیدات این گروه به خبرنگار مهر گفت: از ابتدای امسال سعی کرده‌ایم برای تهیه مستندهای دفاع مقدس کارهای تحقیقاتی جدی انجام دهیم تا بتوانیم مستندهای مناسبی تهیه کنیم تا بینندگان با کار درگیر شوند. یک مجموعه مستند با موضوع شهید حسن باقری مراحل تصویربرداری را سپری می‌کند. این مجموعه در 10 قسمت 40 دقیقه‌ای تهیه می‌شود.

وی درباره اینکه چطور شد زندگی شهید حسن باقری را انتخاب کردید، توضیح داد: احمد دهقان در موسسه شهید حسن باقری به سرپرستی سردار فتح الله جعفری برای کاری تحقیقات مفصلی برای زندگی شهید حسن باقری کرده است و ما هم سعی کردیم از این تحقیقات استفاده کنیم. البته برنامه مستندی که ما تهیه می‌کنیم احمد دهقان نویسنده آن نیست، بلکه ما از تحقیقات این موسسه استفاده کردیم.

مدیر گروه حماسه و دفاع شبکه یک با اشاره به ساخت مجموعه مستند درباره خلبان‌های F-14 نیروی هوایی گفت: در این مستند سرگذشت خلبانان دوران دفاع مقدس را مرور می‌کنیم.

والی‌نژاد درباره اینکه تا چه حد توانسته‌اید در شش ماهه اول امسال برنامه‌هایی که در نظر داشتید را اجرایی کنید، توضیح داد: با توجه به اینکه گروه حماسه و دفاع شبکه یک دیگر تولیدات نمایشی نمی‌سازد توانسته‌ایم روی تولید مستند متمرکز شویم. به همین دلیل با حمایت مهدی فرجی مدیر شبکه یک و سازمان و ارگان‌ها کارهای مناسبی را تولید کنیم و اهدافی را که در نظر داشتیم اجرایی کنیم.

وی در پایان افزود: در برنامه‌های مختلف به نقش ارتش و سپاه پرداخت کردیم و از آرشیوی که سازمان صدا و سیما داریم و کارهای گرافیکی مستندهای مناسبی تهیه کنیم. امیدوارم بتوانیم در شش ماهه دوم امسال هم مستندهای مناسبی برای پخش آماده کنیم.