استعفای ابومازن در صورت شکست مذاکرات/ آمریکا درپی حذف هیئت ها است

به گزارش خبرگزاری مهر، یک مسئول بلندپایه تشکیلات خودگردان فلسطین که خواست نامش فاش نشود در گفتگو با روزنامه القدس العربی چاپ لندن اظهار داشت که ابومازن بار دیگر در اندیشه استعفا از سمت خود است و اعلام کرده که در صورت شکست مذاکرات سازش از ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین استعفا خواهد کرد.

این مسئول خاطرنشان کرد: ابومازن در نشست اخیر کمیته مرکزی سازمان آزادیبخش فلسطین که پرونده مذاکرات مستقیم سازش و احتمال شکست آن را مورد بررسی قرار داد اعلام کرد تصمیمی دارد که در زمان مناسب آن را اعلام خواهد کرد و این یعنی اینکه ابومازن در صورت عدم رضایت از روند صلح و شکست مذاکرات، از سمت خویش استعفا خواهد کرد و هرگز برای انتخابات ریاست تشکیلات خودگردان فلسطین نامزد نخواهد شد.

این مسئول فلسطینی همچنین از طرح برگزاری مذاکرات به صورت دیدارهای مستقیم میان ابومازن و بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی در مرحله آتی و بدون حضور هیئت های مذاکره کننده خبر داد.

بنا بر اعلام وی، این نوع مذاکره احتیاجی به هیت های مذاکره کننده فلسطینی و اسرائیلی ندارد و آنچه که مطرح است دیدارهای دوجانبه ای است که ابومازن و نتانیاهو طی آن مستقیما به موضوعات اصلی مورد مناقشه صلح خواهند پرداخت.

وی خاطرنشان کرد: از زمان آغاز روند مذاکرات میان فلسطین و اسرائیل از پیش از امضای توافقنامه اسلو تاکنون این نخستین بار است که چنین مذاکره ای مطرح شده است.

مذاکرات سازش میان رژیم صهیونیستی و تشکیلات خودگردان فلسطین از دوم سپتامبر آغاز شده است و برگزاری دو دور از این مذاکرات تاکنون نتیجه ای در بر نداشته است.