وارد کنندگان هوو محکوم شدند/ ترافیک مهرماه 20 درصد افزایش دارد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار اسکندر مومنی صبح شنبه در نشستی با حضور خبرنگاران گفت: در روزهای پایانی تابستان شاهد افزایش انضباط و ایمنی و همچنین کاهش سوانح و حوادث در کشور بودیم.

رئیس پلیس راهور کشور ادامه داد: در تعطیلات نوروز امسال از کل تعداد خودروهای عبور کرده در محور تهران مشهد تنها 1.8 درصد آنها تخلف کردند اما در مرحله دوم طرح تابستانی پلیس راهور از حدود 580 هزار خودروی عبورکرده از این محور پنج هزار یعنی کمتر از یک درصد خودروها تخلف کرده اند.



رشد 20 درصدی شماره گذاری خودرو

وی با اشاره به آمار عملکرد پلیس راهور در پنج ماهه نخست سال جاری گفت: در طول این مدت 605 هزار خودروی جدید با رشد 20 درصدی نسبت به مدت مشابه سال قبل و 258 هزار موتورسیکلت جدید با رشد 44 درصدی نسبت به سال قبل شماره گذاری شده اند.

رئیس پلیس راهور کشور ادامه داد: در طول مدت پنج ماهه اول سال 615 هزار نفر گواهینامه جدید دریافت کردند.

به ازای هر هزار نفر 150 خودرو وجود دارد

وی با اشاره به افزایش ظرفیت خودروها در کشور در طی 10 سال آینده گفت: در حال حاضر 12 میلیون و 300 هزار خودرو در کشور وجود دارد که به طور میانگین به ازای هر هزار نفر 150 خودرو وجود دارد اما این رقم در طی 10 سال آینده به ازای هر هزار نفر به 400 دستگاه خودرو می رسد.

مومنی تصریح کرد: در برخی کشورها ظرفیت خودروها به ازای هر هزار نفر 750 دستگاه خودرو است.

وی با اشاره به صدور گواهینامه های هوشمند گفت: در حال حاضر این طرح در مرحله پایلوت قرار دارد که امیدواریم تا پایان امسال در تمامی استانهای کشور گواهینامه های جدید الصدور به صورت هوشمند صادر شوند و پس از آن نیز به تعویض گواهی نامه ها در کشور بپردازیم.

مومنی با اشاره به الکترونیکی شدن صدور جریمه ها گفت: یکی از مشکلات موجود دستی بودن روند صدور جریمه هاست اما با اقداماتی که در سالهای اخیر در زمینه الکترونیکی شدن جریمه ها انجام شده تا حدی این مشکلات کاهش یافته است.

رئیس پلیس راهور ادامه داد: به کارگیری پلیس الکترونیک رویکرد جدید و اساسی پلیس راهور است.

وارد کنندگان هوو باید غرامت بپردازند

مومنی گفت: طبق بررسیهای که از اواخر سال گذشته صورت گرفت مشخص شد که این خودرو دارای عیبهای اساسی در ترمز، سرماپذیری، پایداری و سیستم تعلیق است اما مهمترین ایراد آن در ساختار آن است زیرا این خودرو تحمل 40 تن بار را ندارد.

رئیس پلیس راهور گفت: با حوادثی که در سال جاری این خودرو به بار آورده پلیس در سه مرحله تمهیداتی را اتخاذ کرده است که در مرحله اول ممنوعیت شماره گذاری این خودرو از سال جاری بوده اما به جز این موضوع راهکارهای کوتاه مدتی نیز برای رفع این مشکل در نظر گرفته شد.

وی با اشاره به راهکارهای کوتاه مدت پلیس در این زمینه گفت: فراخوان دارندگان تریلی هوو برای برطرف کردن ایرادات موجود، جلوگیری از حمل مواد خطرناک توسط این کشنده و اعمال محدودیت های مکانی و زمانی از جمله راهکارهای موجود بود.

مومنی افزود: پلیس در موضوعاتی که جان مردم به خطر بیفتد هیچ مماشاتی نمی کند و با خاطیان به شدت برخورد می کند.

رئیس پلیس راهور تصریح کرد: طبق حکم دستگاه قضایی وارد کنندگان این خودرو محکوم به پرداخت غرامت شدند بر همین اساس این افراد باید این حق را پرداخت کنند ولی باید بدانند که مردم صدقه نمی خواهند و این حکم دستگاه قضایی است که آنان را محکوم کرده بر همین اساس باید حق مردم را پرداخت کنند.

16 هزار کشنده هوو در کشور وجود دارد

وی گفت: حدود 16 هزار کشنده هوو در کشور وجود دارد که خودروی آنان به صورت قانونی وارد شده و شماره گذاری شده است و اکنون حق آنان است که خواستار مطالبه حقوق خود باشند.

مومنی خاطرنشان کرد: در سالهای اخیر برای حمایت از تولید کنندگان داخلی تعرفه ها را کاهش دادیم و زمینه رقابت داخلی را برای آنان ایجاد کردیم اما این امر نباید موجب شود که اکنون عده ای از آنان با تکبر و غرور با مردم صحبت کنند.

رئیس پلیس راهور در پاسخ به اینکه شرکت چینی فروشنده کشنده های هوو اعلام کرده که این تریلی ها با عنوان حمل کننده زباله به ایران فروخته شده، گفت: در زمان شماره گذاری این خودروها اعلام نمی شود که این خودرو برای چه کاری وارد کشور شده و قرار است در چه زمینه ای از آن استفاده شود.

تعلیق فرماندهان پلیس راه ایلام و ساوه برای بررسی قصور احتمالی است

مومنی با اشاره به حادثه واژگونی اتوبوس مسافربری در جاده ساوه به تهران گفت: در این حادثه 30 نفر از هموطنان کشته شدند بر همین اساس تیمی از کارشناسان مجرب به این منطقه اعزام کردند تا سهم دستگاههای مختلف را در این حادثه بررسی کنند.

وی ادامه داد: کوتاهی راننده و خواب آلودگی مهمترین علت وقوع این حادثه بود و طبق گزارشات ارسال شده تا کنون نقص راه یا وسیله نقلیه در بروز این حادثه گزارش نشده است.

سردار مومنی افزود: تعلیق فرماندهان پلیس راه ایلام و ساوه به منظور بررسی قصور احتمالی آنان بود و تا پایان بررسیهای کارشناسان آنان تعلیق می مانند زیرا جان مردم اهمیت بسیار بالایی دارد.

وی تصریح کرد: همچنین مسئولان پایانه 7 به دستگاه قضایی معرفی شدند.

افزایش 20 درصدی ترافیک سفر در مهرماه

رئیس پلیس راهور کشور با اشاره به تمهیدات پلیس راهور با شروع مهرماه گفت: با شروع این ماه سفرهای درون شهری 20 تا 25 درصد افزایش دارد بر همین اساس تمهیدات ویژه ای در این زمینه اتخاذ شده است.

وی با اشاره به ساماندهی سرویس مدارس گفت: در سال جاری خودروهایی که مبادرت به جابه جایی دانش آموزان می کنند به صورت دوره ای ایمنی خودرو و صلاحیت راننده بررسی می شود.

مومنی تصریح کرد: سرویسهای مدارس محدودیت ظرفیت دارند و طبق اعلام پلیس راهور به آموزش و پرورش و شهرداری، با تعاونیهایی که سرویس های آنان اقدام به سوار کردن بیش از ظرفیت دانش آموزان کنند برخورد می شود.

رئیس پلیس راهور کشور با اشاره به قانون جدید اخذ جرایم راهنمایی و رانندگی گفت: شورای نگهبان از 11 مورد این قانون ایراد گرفته بود که 10 مورد آن در صحن علنی مجلس مجددا مطرح و تصویب شد اما یک موضوع آن که موضوع نقل و انتقال خودرو است تصویب نشد و دوباره ارجاع داده شد که امیدواریم این موضوع فرعی تصویب این قانون حیاتی را به تاخیر نیندازد.