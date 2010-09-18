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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

"رفیق فابریک" به میز تدوین رسید

"رفیق فابریک" به میز تدوین رسید

تدوین فیلم ویدئویی "رفیق فابریک" به کارگردانی علیرضا نجف‌زاده شروع شد.

محمد شایسته تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: 40 درصد از تصویربرداری "رفیق فابریک" تمام شده و امروز شنبه 27 شهریورماه در خیابان فرشته مشغول به کار هستیم. شاهین یارمحمدی تدوین همزمان را شروع کرده است. مهران غفوریان، حسین رفیعی و رامین ناصرنصیر امروز مقابل دوربین هستند.

سحر زکریا، حلیمه سعیدی، شهربانو موسوی، حمید لیقوانی، کامران فیوضات، کریم قربانی و نیما شاهرخ‌شاهی بازیگران این فیلم هستند. عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: سهیل نوروزی، صدابردار: سیدسعید احمدی، طراح صحنه و لباس: محمد کفاشیان.

محمد شایسته فیلمهای "بی‌ستاره"، "سرسپرده" و ... را تهیه کرده است.

کد مطلب 1153259

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