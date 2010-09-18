"رفیق فابریک" به میز تدوین رسید

محمد شایسته تهیه‌کننده این فیلم به خبرنگار مهر گفت: 40 درصد از تصویربرداری "رفیق فابریک" تمام شده و امروز شنبه 27 شهریورماه در خیابان فرشته مشغول به کار هستیم. شاهین یارمحمدی تدوین همزمان را شروع کرده است. مهران غفوریان، حسین رفیعی و رامین ناصرنصیر امروز مقابل دوربین هستند.

سحر زکریا، حلیمه سعیدی، شهربانو موسوی، حمید لیقوانی، کامران فیوضات، کریم قربانی و نیما شاهرخ‌شاهی بازیگران این فیلم هستند. عوامل این فیلم عبارتند از تصویربردار: سهیل نوروزی، صدابردار: سیدسعید احمدی، طراح صحنه و لباس: محمد کفاشیان.

محمد شایسته فیلمهای "بی‌ستاره"، "سرسپرده" و ... را تهیه کرده است.