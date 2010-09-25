تلاش دانشگاه آکسفورد برای کسب عنوان "پایگاه کتاب جهان" یونسکو

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه کتاب جهان عنوانی است که توسط یونسکو به شهری داده می‌شود که بیشترین تلاش را برای ترویج کیفیت و فرهنگ برنامه‌های کتاب و کتابخانی انجام داده است. در میان شهرهای دنیا مادرید اولین شهری است که عنوان پایگاه کتاب جهان را در سال 2001 نصیب خود کرد. این عنوان از 23 آپریل (روز کپی رایت و کتاب جهانی یونسکو) شروع شده و تا 22 آپریل سال بعد آن ادامه دارد. لازم به ذکر است عنوان پایگاه داده سال 2011 به شهر بوئنس آیرس و سال 2012 به شهر یروان ارمنستان داده شد.

یونسکو برای اعلام برنده نهایی این عنوان هر ساله از انجمن ملی ناشران، فدراسیون بین المللی سازمان‌ها و انجمن‌های کتابخانه و فدراسیون کتابفروشان بین المللی دعوت می‌کند تا در این تصمیم گیری شرکت داشته باشند.

در حال حاضر دو نفر از مشهورترین مولفین آکسفورد به این موسسه کمک می‌کنند تا عنوان پایگاه کتاب جهانی یونسکو در سال 2014 را به خود اختصاص دهد. آکسفورد که قرار است یکسال عهده دار میزبانی این عنوان باشد از صدها هزار نفر دوستداران کتاب و مولفین برجسته دنیا دعوت کرده تا در این شهر حضور پیدا کنند قرار است یک سری از مشاورین خصوصی و عمومی انگلیسی برنامه های خود را برای حمایت از این طرح تا ماه های آینده اعلام کنند.

تونی استرتون - مدیر بخش آکسفورد اینسپایر که بر روی توسعه فرهنگ جامعه کار می‌کند گفت، هدف ما تشویق مردم سرتاسر جهان برای فراگیری علم و خواندن کتابهای بیشتر است. در صورتیکه که آکسفورد موفق به کسب این عنوان شود، سال 2014 سالی سرشار از وقایع تازه و هیجان انگیز برای این شهر خواهد بود.

بر اساس گزارش آکسفورد میل، وی افزود: با توجه به وجود تعداد زیادی از مولفین برجسته داستانهای افسانه ای و غیر افسانه ای در کشور و منابع علمی بی‌همتا و همچنین برنامه ریزی مناسب به منظور حمایت از ناشران مشهور جهان، کتابخانه ها و کتابفروش ها به سادگی ‌می‌توانیم عنوان پایگاه کتاب سال را از آن خود کنیم.