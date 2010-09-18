قیمت داروها در نیمه دوم امسال افزایش ندارد

احمد شیبانی افزود: معاونت غذا و داروی وزارت بهداشت، دو هزار و 500 تن دارو و حدود 12 هزار شرکت دارویی تحت کنترل دارد.



وی اظهار داشت: تصمیم بر آن شده است تا قیمت داروهایی که پایین بوده و برای شرکت تولید کننده زیان آور است بررسی و اصلاح شود.



شیبانی با اشاره به اینکه با هدفمند شدن یارانه ها، یارانه دارو حذف نمی شود، تصریح کرد: شاید در بخش مواد اولیه داروهای تولیدی شاهد افزایش قیمت باشیم که این موضوع نیز با اختصاص یارانه و تمهیداتی که دولت اندیشیده رفع می شود زیرا امکانات حمایتی در این حوزه لحاظ شده است.



به گفته وی، یارانه دارو که در حال حاضر 370 میلیارد ریال است صرف داروهای بیماران خاص می شود.



این مقام مسئول در وزارت بهداشت با بیان اینکه وضعیت اقتصادی سیستم دارویی کشور در بخش تولید، توزیع و عرضه مناسب است افزود: در حال حاضر سری جدید داروهای سرطانی و بیماران مبتلا به ام اس توسط محققان کشور در حال تولید است که تا پایان سال به مردم معرفی می شود.



