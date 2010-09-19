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۲۸ شهریور ۱۳۸۹، ۹:۰۷

اختصاصی مهر/

یک متهم به دوپینگ در آستانه محرومیت / متهم مقابل پرسپولیس غایب بود!

یک متهم به دوپینگ در آستانه محرومیت / متهم مقابل پرسپولیس غایب بود!

بازیکن تیم فوتبال شهرداری تبریز که به دلیل تخلفات مربوط به دوپینگ در دیدار هفته هفتم این تیم برابر پیکان در آستانه محرومیت قرار گرفته است، با تشخیص مسئولان و کادر فنی شهرداری در دیدار روز شنبه برابر پرسپولیس به میدان نرفت.

احمد هاشمیان رئیس کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال ضمن تایید این خبر به خبرنگار مهر گفت: تخلف این بازیکن درهفته هفتم مسابقات لیگ برتر و در دیدار شهرداری تبریز و پیکان قزوین اتفاق افتاده و تاکنون دو جلسه برای بررسی این موضوع برگزارشده است.

هاشمیان با اعلام اینکه تخلف بازیکن شهرداری تبریز مشمول ماده 32 آئین نامه دوپینگ است، اظهار داشت : این ماده هرگونه عدم همکاری و غیبت غیرموجه در انجام آزمایش تشخیص دوپینگ پس از ابلاغ از سوی مراجع ذی صلاح تاکید دارد و ماده مذکور در مورد بازیکن متخلف صدق می کند.

وی با بیان اینکه در جلسه روز چهارشنبه هفته جاری رای نهایی از سوی کمیسیون بدوی تخلف دوپینگ در مورد این بازیکن صادر خواهد شد ، اظهار داشت: درجلسه اول رسیدگی به این پرونده دفاعیات متخلف مطرح شد و نامبرده عوامل دیگری را در تخلف خود دخیل دانست که در جلسه دوم به ادعاهای نامبرده مبنی بر بی گناهی خود مورد بررسی قرار گرفت.

رئیس کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال در پایان یادآور شد: طبق ماده 76 آئین نامه ضد دوپینگ متخلفانی که نتوانند عدم بی گناهی خود را نسبت به موارد اتهامی اثبات کنند، دچار محرومیت های دوپینگ خواهند شد که رای بازیکن تیم شهرداری تبریز نیز پس از بررسی کاملا مستندات روز چهارشنبه اعلام می شود.

براساس تصمیم کمیته ضد دوپینگ فدراسیون فوتبال نام این بازیکن دوپینگی پس از ابلاغ رای به وی اعلام خواهد شد. بازیکن تیم فوتبال شهرداری تبریز در دیدار هفته هفتم برابر پیکان در شرایطی که نامش برای انجام تست دوپینگ اعلام شده بود، به دلیل مصدومیت و بدون کسب مجوز از پزشک مامور کنترل دوپینگ، به بیمارستان منتقل شد که همین امر وی را در آستانه اتهام و محرومیت قرار داده است.

این بازیکن باید در نشست روز چهارشنبه از این اتهام خود دفاع کند و در صورتیکه بتواند انتقال به بیمارستانش را منطقی جلوه دهد، محرومیتی متوجه او نخواهد بود.

کد مطلب 1153264

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