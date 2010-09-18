به گزارش خبرگزاری مهر، مستند "شیخ صیام" در پنج قسمت 25 دقیقهای بر اساس زندگی واقعی شیخ احمد قمی تهیه میشود. تصویربرداری این مستند از اوایل آبان ماه در کشور تایلند شروع میشود و تاریخچه، احوالات و فعالیتهای قمی مورد بررسی قرار میگیرد.
- فیلم تلویزیونی "تکلیف" به سفارش صدا و سیمای مرکز گلستان با مشارکت بیناد شهید انقلاب برای پخش از شبکه دو تهیه میشود. این فیلم به تهیهکنندگی سعید مرادی و نویسندگی و کارگردانی اکبر شهبازی تهیه میشود و داستان درباره دختری به نام هانیه دانش آموز کلاس چهارم ابتدایی است که به اتفاق همکلاسیهای خود نمایشنامهای را برای حضور در جشنواره دانشآموزی تهیه کرده است. در فیلم "تکلیف" صادق روشنی، زهرا امامی، منیژه شربتخوری، فاطمه مقصودلو و ... بازی کردند.
- برنامه "یاران خورشید" به تهیهکنندگی و کارگردانی رضا قرباننژاد در هفته دفاع مقدس هر روز از شبکه سه پخش میشود. این برنامه به زندگینامه شهدای دفاع مقدس همچون سیروس مهدیپور، مرتضی حنیفه، مظفر خوشکود، عسگر خلفی و ... میپردازد.
- برنامه "باران بهانه بود" در چهار قسمت 25 دقیقهای برای هفته دفاع مقدس شبکه سه آماده شده و از 29 شهریورماه تا اول مهرماه هر روز ساعت 17:15 از شبکه سه روی آنتن میرود. این برنامه به بررسی تحولات فرهنگی و سیاسی لبنان در چهار دهه بعد از هجرت شهید چمران به لبنان میپردازد.
- مجموعه نمایشی "منصور و منصوره" به تهیهکنندگی محمد صالح علاء در 26 قسمت 30 دقیقهای برای شبکه آموزش تهیه میشود. این مجموعه داستان زندگی زن و شوهری به نامهای منصور و منصوره است که به تازگی زندگی مشترکشان را شروع کردند. نویسندگان این مجموعه ناهید عزیزی، مهدی شفیعی و هدا هاشمی هستند.
- سری جدید مجموعه "آفتابگردان" به تهیهکنندگی و کارگردانی ابراهیم محمدی به سفارش سیمای آذری شبکه سحر تهیه میشود. ساختار سری جدید این مجموعه تفاوت دارد و در 60 قسمت 25 دقیقهای تهیه میشود. در این برنامه بچهها میتوانند با پیامبران، ائمه اطهار و ... آشنا شوند. مجموعه "آفتابگردان" به کارگردانی تلویزیونی یونس مقدم و حمید لطفی و مجری اکرم رضایی تهیه میشود.
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