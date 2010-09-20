بسیاری از اتوبوسهای درون شهری تهران استاندارد نیستند

حسین بیژنی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: ما پیش از این بارها اعلام کرده ایم بیشتر اتوبوسهای شهری که از سوی دولت به اتوبوسرانی واگذار می شود استاندارد کافی ندارند و دچار مشکلاتی هستند ولی در هر صورت مجبور به استفاده از آنها هستیم.

بیژنی با اعلام اینکه فاصله بین اتوبوسهای استاندارد با اتوبوسهایی که پارامترهای غیر استاندارد دارند در شهر بسیار زیاد است گفت: مثلا اتوبوسهای شاسی بلند و پله دار در مسیرهای درون شهری نباید بکار گرفته شوند و امروز شما تفاوت این اتوبوسها را با اتوبوسهای استاندارد می توانید در اتوبوسهای دوکابین که شهرداری در حال وارد کردن است یا اتوبوسهایی که خودروسازان در داخل می سازند ببنید.

وی اضافه کرد: اتوبوسهای غیر استاندارد بعضا یا کولر ندارند و یا موتورشان استانداردهای لازم را برای داخل شهر ندارند و دقیقا این فاصله به چشم می آید.

رئیس سازمان اتوبوسرانی شهرداری تهران با اعلام اینکه اتوبوسهایی که دارای استاندارد و ویژگیهای بهتر هستند در خطوط اصلی تر استفاده می شوند تاکید کرد: با این کار قصد داریم کاری کنیم که مردم بیشتری بتوانند از این اتوبوسها استفاده کنند.



وی تصریح کرد: هم اکنون در خطوط خاوران و آزادی که از پایین شهرهم می گذرند و نیز مسیرهای تهران پارس و آزادی نیز اتوبوس دو کابین داریم و این تقسیم بندی اصلا ربطی به پایین شهر یا بالای شهر ندارد و سعی شده در خطوطی که متقاضی بیشتری دارد از این اتوبوسها استفاده شود.

