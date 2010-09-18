پرداخت آنلاین بهای سوخت حداکثر تا شهریور سال آینده

به گزارش خبرگزاری مهر، بر اساس تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در کارگروه حمل و نقل عمومی و مدیریت مصرف سوخت که به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران اتخاذ شده است، وزارت نفت موظف است نسبت به تجهیز جایگاههای عرضه سوخت و هماهنگی با بانکهای عامل اقدام کند به نحوی که تا پایان شهریور ماه سال 1389 امکان پرداخت الکترونیکی بهای سوخت در جایگاه‌های عرضه سوخت به صورت ناپیوسته (offline) فراهم شود و دریافت بهای سوخت از تاریخ پانزدهم مهرماه سال 1389 در جایگاههای عرضه سوخت صرفاً به صورت الکترونیکی انجام شود.

همچنین وزارت نفت باید نسبت به برنامه ریزی به منظور پرداخت الکترونیکی بهای سوخت در جایگاههای عرضه سوخت به صورت آنلاین حداکثر تا شهریور ماه سال 1390 و اطلاع‌رسانی لازم درخصوص چکونگی و زمان اجرای طرح پرداخت الکترونیکی بهای سوخت، اقدام کند.

بانک مرکزی نیز موظف است هماهنگی لازم برای مشارکت بانکهای عامل در طرح پرداخت الکترونیکی بهای سوخت در جایگاههای عرضه سوخت را اعمال کند.

براساس گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت، این مصوبه در تاریخ 23 شهریور 1389 توسط معاون اول رئیس‌جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.