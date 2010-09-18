20 هزار جلدکتاب راهنمای معلم درس تربیت بدنی تهیه شد

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام محمدیان در گردهمایی معاونان پژوهش ، برنامه ریزی ونیروی انسانی ادارات کل آموزش و پرورش استان ها گفت: راهنمای تربیت بدنی معلمان دوره تحصیلی راهنمایی نیز تولید خواهد شد.



وی به ساخت و تولید 300 عنوان نرم افزار آموزشی چند رسانه ای اشاره کرد و افزود: به منظور درست خوانی و یکسان خوانی، یکسان سازی خواندن فارسی و سایر درسهایی که قرائت دارند، کتاب گویا تولید و جهت ارائه به دانش آموزان به استان ها ارسال شده است.



محمدیان با اشاره به این که درسازمان پژوهش ICT فناوری اطلاعات و ارتباطات آموزشی است، گفت: آموزش الکترونیک تولید نرم افزارهای onlino و offline همه در راستای پشتیبانی از معلم و کلاس درس است.



وی افزود: در سال تحصیلی جدید 93 عنوان کتاب درسی تازه تالیف چاپ شده است که قریب به 70 عنوان آن درحوزه فنی حرفه ای وکاردانش است و 23 عنوان آن درحوزه نظری و مهارتی است.



به گفته محمدیان، در برخی از این کتاب ها امکان خودآموزی برای معلمان وجود ندارد و مستلزم برگزاری دوره آموزشی است.



رئیس سازمان پژوهش وبرنامه ریزی وزارت آموزش وپرورش، گفت: بایدتحول درهمه سطوح، لایه ها وشئون نظام آموزشی ازمعلم گرفته تاساختار اداری فضاهای آموزشی ومولفه های دیگرآموزش وپرورش روی دهد.



محمدیان با بیان اینکه در آموزش و پرورش کتاب سند کتبی و علمی برای رفتن به سوی تحول بنیادین است، گفت: سازمان پژوهش آموزش و پرورش آمادگی دارد در سال تحصیلی 91-90 کتابهای پایه اول ابتدایی و ششم ابتدایی تازه تالیف را با مساعدت سایر نهادهای خارج از آموزش و پرورش و همچنین با تصویب اسناد بالادستی توسط شورای عالی آموزش و پرورش و شورای عالی انقلاب فرهنگی ارائه کند.



محمدیان افزود: در سند برنامه درسی ملی، محتوای آموزشی و حوزه های یادگیری و فضاهای متنوع یادگیری وآموزشی پیش بینی شده است.



وی به محتویات بسته های آموزشی از قبیل راهنمای برنامه درسی، راهنمای معلم، نشریات کمک آموزشی، محتوای الکترونیکی ومکمل های آن اشاره کرد و افزود: پیش بینی شده است تا شورای هماهنگی وبرنامه ریزی درسی استان ها مجاز باشند تا میزان مشخصی بااختیارات خود بسته های آموزشی را با جغرافیا وشرایط ویژه هر استان ونیازهای مخاطبان متناسب سازی کنند.