اخبار کوتاه ورزشی آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، مرحله استانی مسابقات هندبال نوجوانان آذربایجان غربی با شرکت پنج تیم در شهرستان سلماس برگزار شد که در این دوره از مسابقات، تیم های هندبال نوجوانان شهرهای سلماس، ارومیه، مهاباد، نقده و خوی به مدت سه روز در سالن دو هزار نفری امام (ره) این شهرستان با هم به رقابت پرداختند.

در پایان این دیدارها تیم هندبال نوجوانان ارومیه با کسب امتیازات لازم به مقام اول دست یافته و تیم های سلماس و مهاباد به ترتیب در رتبه های دوم وسوم قرار گرفتند.

تیم منتخب این دوره از مسابقات بعد از برگزاری دو اردوی تدارکاتی در شهرهای سلماس و ارومیه به عنوان تیم آذربایجان غربی در مسابقات کشوری شرکت می کند.

برگزاری مسابقات مختلف ورزشی بمناسبت هفته دفاع مقدس در آذربایجان غربی

مدیر کل تربیت بدنی آذربایجان غربی گفت: به مناسبت هفته دفاع مقدس مسابقات مختلف ورزشی در سطح استان برگزار خواهد شد.

علی ملا احمدی برگزاری مسابقات بین المللی فوتبال، تکواندوی نوجوانان در دو بخش آقایان و بانوان فوتسال دستجات آزاد، مسابقات والیبال و فوتسال کارمندان دستگاههای اجرایی، همایش بزرگ پیاده روی خانوادگی در9 مهر، مسابقات تیر اندازی نیروهای مسلح، مسابقات تنیس روی میز، مسابقات فوتسال کارگران، فوتسال و والیبال فرزندان شاهد، خاطره گویی جانبازان ورزشکار در مدارس، مسابقات شطرنج کارکنان دولت و صعود با طناب کارکنان نیروهای مسلح را اهم برنامه های اداره کل تربیت بدنی استان در ایام هفته دفاع مقدس عنوان کرد.

برگزاری رقابت های شمشیربازی قهرمان کشوری مردان در ارومیه

رقابت های شمشیربازی قهرمانی نوجوانان و جوانان کشور از 25 شهریور در ارومیه آغاز شده و در این رقابت ها که در سه اسلحه سابر، اپه و فلوره برگزار می شود، 210 شمشیرباز از 15 استان حضور دارند.

این رقابت ها به مدت پنج روز در سالن جهان پهلوان تختی این استان به صورت تیمی و انفرادی برگزار می شود.

آماده سازی تیم ملی روئینگ دو پارو در سد شهرچای ارومیه

قایقرانان تیم ملی روئینگ دوپاروی مردان کشورمان از 21 شهریور ماه بیست و یکمین مرحله اردوی آماده سازی خود را در سد شهرچای استان آذربایجان غربی آغاز کرده اند.

اردوی آماده سازی تیم ملی روئینگ دو پارو در سد شهرچای ارومیه تا 11 مهرماه ادامه خواهد داشت و قایقرانان کشورمان که خود را برای حضوری قدرتمند در بازیهای آسیایی گوآنگجو آماده می کنند در این اردو زیر نظر مربی خود تمریناتشان را پیگیری می کنند.

طاهر کبوتری، عاقل حبیبیان و محسن شادی از آذربایجان غربی، حسن جهانیان از مازندران، علیرضا اتابکی از تهران و مجتبی شجاعی از زنجان به سرمربیگری لیو چیون و دستیارمربیگری جواد محمدی در این اردو حضور دارند.