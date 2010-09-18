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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۱۵

بانوان گلستان به مهارتهای گوناگون مجهز شوند

بانوان گلستان به مهارتهای گوناگون مجهز شوند

گرگان - خبرگزاری مهر: مدیر کل دفتر امور خانواده و بانوان استانداری گلستان گفت: آموزش کلیدی ترین عناصر توسعه یک جامعه برای مردان و زنان است و بانوان استان باید از فرهنگ آگاهی و مهارت های گوناگون برخوردار باشند.

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهری مهدوی صبح شنبه در جمع تعاونی های برتر گنبد افزود: نوع آموزش باید در شرایط اقتصادی و حتی در مسائل دیگر مطابق با استعدادهای گروه و انگیزه های خاص صورت گیرد.

وی همچنین توجه منطقی و معقول جامعه و دولت ودیگر سازمانهای اجتماعی اقتصادی فرهنگی به شرکتهای تعاونی به ویژه زنان را شرط حضور فعالانه و آگاهانه آنها دانست.

وی تاکید کرد: این توجه که اساسا باید در چارچوب منطق و عقلانیت باشد موجب افزایش خلاقیت افراد می شود.

مدیر کل دفتر خانواده و بانوان استانداری گلستان افزود: زنان موظفند به تناسب امکاناتی که فضای فکری جامعه، نظام آموزش و سیاست حاکم و برنامه ریزی صورت گرفته در اختیار او قرار داده است به کشف استعدادها در جهت ارتقاء اعتماد به نفس و اعتلای شخصیت خود گام بردارند.

وی ادامه داد: نقش آفرینی مردم در جامعه مورد توجه خاص مکتب انسان ساز اسلام است و این مکتب، انسان را موجودی دارای مسئولیت نسبت به دیگران و جامعه معرفی می کند و این تنها اختصاص به مردان ندارد و مشارکت یا حضور فعال زنان در همه جوامع از عوامل مهم در فرایند توسعه و رشد کشور است.

مهدوی با توجه به نقش تاثیر گذاری زنان در خانواده گفت: مسلما زنان باید احتیاط ودرایت بیشتری در ورود به عرصه های اجتماعی داشته باشند.

رئیس اداره تعاون گنبد کاووس گفت: هزار و 599 شرکت تعاونی با 37 هزار و 540 عضو در این شهرستان ثبت شده است.
 
قاضوی افزود: دو هزار و 822 فرصت شغلی نیز در این شرکتها ایجادشده است.
 
وی در ادامه سخنان خود از توزیع سهام عدالت در شهرستان در طی11 مرحله مسکن مهر، گزارشی ارائه کرد.
کد مطلب 1153280

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