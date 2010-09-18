بانوان گلستان به مهارتهای گوناگون مجهز شوند

به گزارش خبرنگار مهر در گرگان، مهری مهدوی صبح شنبه در جمع تعاونی های برتر گنبد افزود: نوع آموزش باید در شرایط اقتصادی و حتی در مسائل دیگر مطابق با استعدادهای گروه و انگیزه های خاص صورت گیرد.

وی همچنین توجه منطقی و معقول جامعه و دولت ودیگر سازمانهای اجتماعی اقتصادی فرهنگی به شرکتهای تعاونی به ویژه زنان را شرط حضور فعالانه و آگاهانه آنها دانست.

وی تاکید کرد: این توجه که اساسا باید در چارچوب منطق و عقلانیت باشد موجب افزایش خلاقیت افراد می شود.

مدیر کل دفتر خانواده و بانوان استانداری گلستان افزود: زنان موظفند به تناسب امکاناتی که فضای فکری جامعه، نظام آموزش و سیاست حاکم و برنامه ریزی صورت گرفته در اختیار او قرار داده است به کشف استعدادها در جهت ارتقاء اعتماد به نفس و اعتلای شخصیت خود گام بردارند.

وی ادامه داد: نقش آفرینی مردم در جامعه مورد توجه خاص مکتب انسان ساز اسلام است و این مکتب، انسان را موجودی دارای مسئولیت نسبت به دیگران و جامعه معرفی می کند و این تنها اختصاص به مردان ندارد و مشارکت یا حضور فعال زنان در همه جوامع از عوامل مهم در فرایند توسعه و رشد کشور است.

مهدوی با توجه به نقش تاثیر گذاری زنان در خانواده گفت: مسلما زنان باید احتیاط ودرایت بیشتری در ورود به عرصه های اجتماعی داشته باشند.



رئیس اداره تعاون گنبد کاووس گفت: هزار و 599 شرکت تعاونی با 37 هزار و 540 عضو در این شهرستان ثبت شده است.

قاضوی افزود: دو هزار و 822 فرصت شغلی نیز در این شرکتها ایجادشده است.

وی در ادامه سخنان خود از توزیع سهام عدالت در شهرستان در طی11 مرحله مسکن مهر، گزارشی ارائه کرد.