نگاهی به کاریکاتور روز رسانه های عربی

به گزارش خبرگزاری مهر، در کاریکاتورهای امروز آغاز دور دوم مذاکرات مستقیم سازش مورد توجه رسانه های جهان عرب بوده است.

دموکراسی آمریکایی

امروز به دو کاریکاتور از روزنامه الشرق الاوسط اشاره می کنیم. در کاریکاتور نخست به دموکراسی ادعایی آمریکا در خاورمیانه اشاره شده که در حال سقوط در یک استخر خالی از آب است!

تنهایی اعراب

در کاریکاتور دوم به تمایلات "باراک اوباما" که همواره به جانبداری از اسرائیل می پردازد اشاره شده که هیچ توجهی به جهان عرب نداشته و رژیم اسرائیل را در آغوش گرفته است.

نیمی از مسائل را حل کردیم!

خبرگزاری فلسطین الیوم در ستون کاریکاتور روز خود به چالش مذاکرات مستقیم سازش توجه داشته است. بر این اساس، ابومازن در مذاکرات خواستار "ساخت" (تشکیل) کشور فلسطینی شده و از طرفی نتنیاهو خواستار تداوم "ساخت" شهرکهای یهودی نشین شده است. در نهایت هیلاری کلینوتن با اشاره به دو واژه ساخت به کار برده شده توسط ابومازن و نتانیاهو ادعا کرده است که نیمی از مسائل معلق مانده و مورد اختلاف را حل کرده است.

ترسیم مرزها

روزنامه العرب الیوم اردن امروز در کاریکاتوری نگاهی ویژه به مسئله تعیین مرزهای رژیم اسرائیل و فلسطین طی مذاکرات سازش داشته است. این کاریکاتور در واقع اهرم اصلی ترسیم مرزهای را یک کاتر اسرائیلی دانسته که با توجه به تمایلات تل آویو مرزها را تعیین خواهد کرد.

مذاکراتی کاملا برابر

روزنامه الرایه قطر در بخش کاریکاتور روز خود به مسئله مذاکرات سازش توجه کرده که در آن نقش طرف فلسطینی بسیار کوچک بوده و تل آویو تعیین کننده همه مسائل مهم است. بر این اساس طرف فلسطینی در آماده کردن قلیان برای طرف اسرائیلی است!

بادکنک کشیش آمریکایی

روزنامه الوطن عربستان در ستون کاریکاتور روز خود به هتک حرمت به قرآن کریم در آمریکا اشاره کرده و با به تصویر کشیدن کشیش آمریکایی وی را در حال باد کردن بادکنک اسلام هراسی دانسته است که از تعصب و افراطی گری سرچشمه گرفته است.

شهرکسازی سلام!

روزنامه البیان امارت امروز در کاریکاتوری به مسئله پافشاری رژیم صهیونیستی بر تداوم شهرکسازی ها با وجود از سرگیری مذاکرات مستقیم اشاره کرده است. بر این اساس، شهرکهای یهودی نشین به شکل واژه صلح به زبان عبری "شالوم" در آمده اند.

پرنده بی رمق صلح

روزنامه الوطن قطر نیز امروز در کاریکاتوری بر مسئله شهرکسازی رژیم صهیونیستی اشاره کرده که مذاکرات را به چالش کشیده است. بر این اساس، پرنده صلح دیگر توان حرکت ندارد و با عامل شهرکسازی از حرکت باز ایستاده است. البته کاری هم از دست اوباما بر نمی آید.

تفکرات سران تل آویو

روزنامه الوطن عمان نیز امروز در کاریکاتوری به تفکرات سران صهیونیست اشاره کرده که در مغز آنها چیزی جز شهرکسازی وجود ندارد.