به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر کیدمن در اجرایی جدید از نمایشنامه کلاسیک " پرنده شیرین جوانی " نوشته تنسی ویلیامز نقش آفرینی خواهد کرد.



نیکول کیدمن که برای بازی در فیلم " ساعت ها" برنده جایزه اسکار شده آخرین بار در سال 1999 در نمایش " اتاق آبی" نوشته دیوید اوهیر روی صحنه برادوی رفته بود.



دیوید کرومر که سابقه کارگردانی نمایش های موفقی چون " شهر ما" و " خاطرات ساحل برایتون" را در کارنامه دارد کارگردانی این نمایش را بر عهده دارد.



کیدمن در این نمایشنامه ویلیامز که نخستین بار در سال 1959 روی صحنه رفت ، نقش یک بازیگر سینما را بازی می کند که دوران درخشش خود را پشت سر گذاشته و دارد فراموش می شود.هنوز بازیگران نقش های دیگر این نمایشنامه مشخص نشده‌اند.در آخرین نسخه از این نمایش که در سال 1975 روی صحنه رفت کریستوفر واکن و پل نیومن به نقش آفرینی پرداخته بودند.

