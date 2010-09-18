به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر کیدمن در اجرایی جدید از نمایشنامه کلاسیک " پرنده شیرین جوانی " نوشته تنسی ویلیامز نقش آفرینی خواهد کرد.
نیکول کیدمن که برای بازی در فیلم " ساعت ها" برنده جایزه اسکار شده آخرین بار در سال 1999 در نمایش " اتاق آبی" نوشته دیوید اوهیر روی صحنه برادوی رفته بود.
دیوید کرومر که سابقه کارگردانی نمایش های موفقی چون " شهر ما" و " خاطرات ساحل برایتون" را در کارنامه دارد کارگردانی این نمایش را بر عهده دارد.
کیدمن در این نمایشنامه ویلیامز که نخستین بار در سال 1959 روی صحنه رفت ، نقش یک بازیگر سینما را بازی می کند که دوران درخشش خود را پشت سر گذاشته و دارد فراموش می شود.هنوز بازیگران نقش های دیگر این نمایشنامه مشخص نشدهاند.در آخرین نسخه از این نمایش که در سال 1975 روی صحنه رفت کریستوفر واکن و پل نیومن به نقش آفرینی پرداخته بودند.
نیکول کیدمن بازیگر استرالیایی سینما پاییز آینده در برادوی روی صحنه میرود.
به گزارش مهر از هالیوود ریپورتر کیدمن در اجرایی جدید از نمایشنامه کلاسیک " پرنده شیرین جوانی " نوشته تنسی ویلیامز نقش آفرینی خواهد کرد.
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