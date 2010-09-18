به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتدپرس، پس از مخالفتهای صورت گرفته با پروژه ساخت مسجد 13 طبقه نیویورک، حتی مسلمانانی که نسبت به این پروژه بی‌اعتنا و بی‌تفاوت بودند، در واکنش به احساسات ضد اسلامی و احساس این که دین آنها مورد حمله قرار گرفته از پروژه ساخت مسجد نیویورک حمایت می‌کنند.

هدف اصلی برگزاری این اجلاس گفتگو درباره راههای مبارزه با تعصب دینی است.

این درحالی است که شیخ عبید یکی از مسئولان شورای اسلامی کلان شهر نیویورک به عنوان یکی از برگزار کنندگان این اجلاس اظهار داشت که این پروژه از سوی مسلمانان امریکایی و گروههای اسلامی پذیرفته شده است و به یکی از نقاط حساس افراط گرایان و متعصبان تبدیل شده است. ما نیز چاره‌ای جز همراه فیصل رئوف ، امام جماعتی در شهر نیویورک که هدایت پروژه ساخت مرکز اسلامی و مسجد نزدیک منطقه صفر ( محل انفجارهای یازدهم سپتامبر ) را برعهده دارد نداریم.

در این اجلاس انجمن اسلامی شمال امریکا، محفل اسلامی شمال امریکا، ائتلاف مسلمانان شمال امریکا و شورای روابط اسلامی- امریکایی شرکت خواهند داشت.

سنجش میزان حمایت از ساخت این مرکز اسلامی میان مسلمانان امریکا بسیار دشوار است، چرا که آنها به عنوان یک گروه بسیار متنوع بوده و دامنه این تنوع از سیاه پوستانی که در جنبش حقوق مدنی دین خود را بدست آورده تا مهاجرات جدید از اقصی نقاط دنیا گسترده است.

پس از آن که کشیشی در فلوریدا تهدید خود را مبنی بر سوزاندن قرآن در سالروز حملات یازدهم سپتامبر مطرح کرد، مسلمانان امریکا خشمگین شدند.

شاهد امان الله سردبیر وب سایت التمسلم و گروهی از سایتهای اسلامی دیگر در این رابطه گفت: فکر می‌کنم اکثر مسلمانان خارج از شهر نیویور نگران واکنشها هستند تا اصل مرکز اسلامی، درحال حاضر ریشه های حمایت از ساخت این مرکز اسلامی میان مسلمانان درحال شکل گیری است اما باید برای خنثی کردن این جو خصومت آمیز اقداماتی انجام داد.

مسئله اصلی که مخالفتها در رابطه با ساخت این مسجد و مرکز اسلامی از آن نشأت گرفته محل آن است که با منطقه صفر فاصله اندکی دارد.

این درحالی است که نسبت تروریسم و اقدامات یازدهم سپتامبر به مسلمانان و اسلام تنها از سوی افرادی شکل گرفته که نسبت به اسلام و آموزه‌های آن جهل دارند چرا که مسلمانان به‌کرات اقدامات تروریستی را محکوم کرده و یادآور شده‌اند که اسلام با هیچ نوع تروریستی موافق نیست.

این اجلاس درحالی صورت می گیرد که حامیان ساخت این مرکز اسلامی برگزار کنندگان را ترغیب کرده‌اند در ساخت این مرکز محلی برای نیایش یهودیان، مسیحیان و سایر گروههای دینی نیز درنظر گرفته شود تا به نوعی با منتقدان مقابله کنند.

جولی منین رئیس هیئت اجتماعی منهتن که ماه ها پیش این پروژه را تصویب کرد اظهار داشت که قرار است با رئوف درباره امکان عملکرد بین دینی این مرکز در هفته‌های آتی گفتگو کند.