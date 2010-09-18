به گزارش خبرنگار مهر، امتحانات جامع علوم پایه پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی هر ساله در دو نوبت شهریور و اسفندماه به منظور ارتقاء سطح علمی هماهنگی و یکنواختی کیفیت آموزش در کلیه دانشگاههای علوم پزشکی برگزار می شود.

در این دوره آزمون جامع علوم پایه داروسازی 774 نفر در 16 دانشگاه، در آزمون جامع علوم پایه دندانپزشکی یک هزار و 82 نفر در 23 دانشگاه و در آزمون جامع علوم پایه پزشکی یک هزار و 218 نفر در 39 دانشگاه علوم پزشکی و دانشگاه آزاد شرکت کردند.

همچنین هر ساله در دو نوبت شهریور و اسفند آزمون پیش کارورزی برای دانشجویان رشته پزشکی که وارد دوره کارورزی می شوند، برگزار می شود که امسال در این دوره 974 نفر در دانشگاه های علوم پزشکی و 101 نفر در دانشگاه آزاد در این آزمون شرکت کردند.

دانشجویانی که حدنصاب های لازم در این آزمون ها را کسب کنند می توانند به دوره بالاتر آموزشی بروند بر اساس تقویم آموزشی، نتایج نهایی آزمونها از سوی دانشکده های مربوطه در چهارم مهرماه اعلام می شود.