مطالعه و اطلاعات دانشجویان ضعیف است

دکتر بهرام امیر احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در حضور بامطالعه و همراه با آمادگی کامل استاد در کلاس درس اظهار داشت: بطور معمول برای اینکه هر مدرسی سر کلاس برود لازم است مطالعهای داشته باشد، به همین سبب من قبل از اینکه به کلاس بروم مطالعه میکنم و یادداشتهایی بر میدارم تا در کلاس آنها را مطرح کنم.
وی خاطرهای از حضور در گرجستان یاد کرد وگفت: در گرجستان میهمان یک خانم پرفسور 83 ساله بودم، شبی که فردای آن تدریس داشت از من عذرخواهی کرد و گفت فردا درس دارم و باید مطالعه کنم شما میهمان پسرم باشید یعنی پس از شصت سال تدریس آن پیرزن هنوز برای حضور در کلاس به مطالعه نیاز داشت.
این محقق و پژوهشگر در مورد احساس خود نسبت به پرسش دانشجویان گفت: در حال حاضر دانشجویان خیلی کم سؤال میکنند زیرا مطالعه ندارند دانشجویان بیشتر وقت خود را صرف موارد دیگر کسب اطلاعات از قبیل استفاده از اینترنت و ماهواره میکنند. وقتی دوران دانشجویی خودم را قبل از انقلاب با الآن مقایسه میکنم میبینم از استادانمان خیلی سؤال میکردیم و کلاسهایمان پرنشاط بود.
امیر احمدیان افزود: طبیعی است که وقتی از مدرس سؤال میشود از دو حال خارج نیست یا توانایی و حضور ذهن دارد و سؤال را پاسخ میدهد که این خیلی خوب است و مورد علاقه استاد است و یا اینکه استاد جواب سؤال را نمیداند آنهایی که واقع بین هستند از این سؤالها هم خوشحال میشوند و میگویند میروم مطالعه و تحقیق میکنم و جواب سؤال شما را میدهم.
وی گفت:من همواره از دانشجویانم تقاضا میکنم سؤال کنند تا بر دانش من افزوده شود. به همین سبب است که در غرب وقتی دانشجویی رساله خود را میگذراند باید بدنبال موضوع و کشف تازهای برود، باید دانش و مطالعات خود از استادش بیشتر بشود تا بر دانش استادش بیفزاید.
این نویسنده و مترجم در مورد تأثیرپذیری آثارش از تدریسهایش هم گفت: طبیعی است که وقتی من بخواهم مقالهای یا کتابی بنویسم کلاسهایم به من خیلی کمک میکنند وقتی یک موضوعی را دانشجویان در کلاس از من میپرسند برای مثال در همین رشته روسیه شناسی که تدریس میکنم لازم میبینم جوابهای مطرح شده را در مقاله یا کتاب یا گزارشم بگنجانم. بهرحال از میان تضارب آرای سؤال و جوابها است که چیزی بیرون میآید و به دانش افزایی کمک میکند.
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