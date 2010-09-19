مطالعه و اطلاعات دانشجویان ضعیف است

دکتر بهرام امیر احمدیان در گفتگو با خبرنگار مهر در حضور بامطالعه و همراه با آمادگی کامل استاد در کلاس درس اظهار داشت: بطور معمول برای اینکه هر مدرسی سر کلاس برود لازم است مطالعه‏ای داشته باشد، به همین سبب من قبل از اینکه به کلاس بروم مطالعه می‎کنم و یادداشتهایی بر می‎دارم تا در کلاس آنها را مطرح کنم.

وی خاطره‎ای از حضور در گرجستان یاد کرد وگفت: در گرجستان میهمان یک خانم پرفسور 83 ساله بودم، شبی که فردای آن تدریس داشت از من عذرخواهی کرد و گفت فردا درس دارم و باید مطالعه کنم شما میهمان پسرم باشید یعنی پس از شصت سال تدریس آن پیرزن هنوز برای حضور در کلاس به مطالعه نیاز داشت.

این محقق و پژوهشگر در مورد احساس خود نسبت به پرسش دانشجویان گفت: در حال حاضر دانشجویان خیلی کم سؤال می‏کنند زیرا مطالعه ندارند دانشجویان بیشتر وقت خود را صرف موارد دیگر کسب اطلاعات از قبیل استفاده از اینترنت و ماهواره می‏کنند. وقتی دوران دانشجویی خودم را قبل از انقلاب با الآن مقایسه می‎کنم می‎بینم از استادانمان خیلی سؤال می‎کردیم و کلاسهایمان پرنشاط بود.

امیر احمدیان افزود: طبیعی است که وقتی از مدرس سؤال می‎شود از دو حال خارج نیست یا توانایی و حضور ذهن دارد و سؤال را پاسخ می‏دهد که این خیلی خوب است و مورد علاقه استاد است و یا اینکه استاد جواب سؤال را نمی‏داند آنهایی که واقع بین هستند از این سؤالها هم خوشحال می‎شوند و می‏گویند می‎روم مطالعه و تحقیق می‎کنم و جواب سؤال شما را می‎دهم.

وی گفت:من همواره از دانشجویانم تقاضا می‎کنم سؤال کنند تا بر دانش من افزوده شود. به همین سبب است که در غرب وقتی دانشجویی رساله‏ خود را می‏گذراند باید بدنبال موضوع و کشف تازه‎ای برود، باید دانش و مطالعات خود از استادش بیشتر بشود تا بر دانش استادش بیفزاید.

این نویسنده و مترجم در مورد تأثیرپذیری آثارش از تدریسهایش هم گفت: طبیعی است که وقتی من بخواهم مقاله‏ای یا کتابی بنویسم کلاسهایم به من خیلی کمک می‎کنند وقتی یک موضوعی را دانشجویان در کلاس از من می‎پرسند برای مثال در همین رشته روسیه شناسی که تدریس می‎کنم لازم می‎بینم جوابهای مطرح شده را در مقاله یا کتاب یا گزارشم بگنجانم. بهرحال از میان تضارب آرای سؤال و جوابها است که چیزی بیرون می‏آید و به دانش افزایی کمک می‎کند.