بزرگترین تار عنکبوت جهان به طول دو اتوبوس شهری

به گزارش خبرگزاری مهر، این تار عنکبوت که از یکی از قدرتمندترین مواد بیولوژیکی جهان ساخته شده است، محصول گونه ای جدید از عنکبوتها به شمار می رود که عنکبوت درختی داروین نام دارد.

مطالعات جدید نشان می دهند عنکبوت درختی داروین قادر به ساختن عظیم ترین تارهای عنکبوت در جهان است که هیچ عنکبوت دیگری توانایی ساخت آن را ندارد. این تارهای کشف شده که گاه طولی برابر دو اتوبوس شهری دارند از جاذبه های توریستی این منطقه نیز به شمار می روند.

اما این تارهای عظیم و سازندگان آنها تا کنون ناشناخته باقی مانده بودند تا اینکه محققان دانشگاه پورتو ریکو آنها را دسته بندی کرده و قصد دارند گزارش مطالعات خود را در نشریه Arachnology منتشر کنند.

مطالعات نشان می دهند این گونه جدید تنها عنکبوت در جهان است که از توانایی ساخت تارهای عظیم برخوردار است، در حالی که گونه های دیگر شاید تنها قادر به ساخت کره های مرکزی-ساختارهای مارپیچی بزرگی در مرکز تارهای عنکبوت-بزرگتری باشند اما این نوع از شبکه های تار عنکبوت بزرگ ویژه عنکوبتهای درختی داروین است.

با وجود بزرگی و استحکام بالای این تارها که دو حاشیه رودخانه را مانند پلی به هم متصل می کنند، عنکبوت درختی داروین از این این ابزار تنها برای شکار جانداران کوچک، حشراتی مانند سنجاقکها و دیگر حشرات مشابه استفاده می کند، در حالی که دانشمندان انتظار داشتند شکار شدن پرندگان یا حداقل خفاشها را در چنین توری طبیعی بزرگی شاهد باشند.

بافندگان این شبکه های طبیعی معمولا عنکبوتهای ماده هستند. عنکبوتهای نر و جوان نیز بافت تار عنکبوت را به عهده دارند اما پس از ورود به سن بزرگسالی این رفتار را ترک کرده و تمامی انرژی خود را به جفت یابی اختصاص می دهند. این عنکبوتها از ظاهری برخوردارند که به راحتی می توانند خود را بر روی پوست درختان استتار کنند.

تارهای این عنکبوت از دو نوع رشته خاص تشکیل شده اند، تارهای کششی برای اتصال دادن و حفظ شبکه تار عنکبوت به درخت، و تارهای چسبنده که برای شکار قربانیان استفاده می شوند.

بر اساس گزارش نشنال جئوگرافیک، زمانی که حشره ای در تار گیر می کند، برای نجات خود تقلا کرده و ارتعاشات ناشی از این تقلا عنکبوت را هشیار می کند. سپس عنکبوت قربانی خود را در پیله ای از تارها پیچیده و کنار می گذارد تا در زمان فراغت خود آن را بخورد.