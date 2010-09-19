دانش خانواده به دروس رسمی آموزش متوسطه اضافه می شود

پروین هدایتی در گفتگو با خبرنگار مهر ادامه داد: در پیشنهاد مرکز امور زنان و خانواده برای برنامه پنجم توسعه اجرای برنامه تقویت بنیان خانواده پیش بینی شده که بر اساس آن دانش خانواده در برنامه ریزی تحصیلی مقطع دبیرستان و دانشگاه به عنوان دروس رسمی قرار می گیرد.

وی تصریح کرد: با گنجاندن این درس به مقاطع تحصیلی، دختران و پسران با اصول حفظ خانواده و تحکیم آن آشنا می شوند که نوعی فرهنگ سازی برای کاهش آمار طلاق در جامعه است.

معاون طرح و برنامه مرکز امور زنان و خانواده با اشاره به ارایه پیشنهاد تشکیل شورایعالی نظارت، ارزشیابی و هدایت مراکز آموزش خانواده گفت: در صورت موافقت نمایندگان مجلس با این پیشنهاد که در قالب لایحه برنامه پنجم توسعه ارائه شده است، مراکز آموزش خانواده و پیش از ازدواج ساماندهی، نظارت و هدایت و از فعالیت مراکز غیرمجاز جلوگیری می شود.

هدایتی تصریح کرد: همچنین با هدف تحکیم و تقویت نقش خانواده، توسعه کمی و کیفی مراکز مشاوره ژنتیک و بیماریهای خطرناک در دستور کار مرکز امور زنان قرار دارد که برای اجرای آن نیز نیاز به تصویب نمایندگان مجلس است.

وی با اشاره به اینکه تهیه طرح جامع آموزش آیینهای زندگی مبتنی بر آموزشهای دینی نیز در همین زمینه در دستور کار قرار دارد گفت: به منظور ارتقای وضعیت سلامت زنان کشور مرکز امور زنان و خانواده پیشنهاد تهیه و اجرای برنامه ملی ارتقای سلامت جسمانی، روانی و اجتماعی زنان را در برنامه پنجم توسعه داده که با تصویب نمایندگان در دستور کار قرار می گیرد.