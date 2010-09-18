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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۱:۴۰

چهارمین کنگره علوم دامی کشور در کرج برگزار می شود

چهارمین کنگره علوم دامی کشور در کرج برگزار می شود

کرج - خبرگزاری مهر: چهارمین کنگره علوم دامی کشور هفته جاری در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار می شود.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، چهارمین کنگره علوم دامی کشور در روزهای 29 و 30 شهریور ماه جاری در محل پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران مستقر در کرج برگزار می شود.

این کنگره طی دو روز میزبان پژوهشگران، دانشجویان و مقامات اجرایی موسسات علوم دامی کشور در بخشهای تغذیه طیور، تغذیه نشخوارکنندگان، آبزیان و زنبور عسل، ژنتیک و اصلاح نژاد، فیزیولوژی دام و پانلهای تخصصی است.

همچنین در طول زمان برگزاری کنگره در چهار تالار به طور همزمان بیش از هزار پوستر و یکصد سخنرانی ارائه خواهد شد.

این کنگره به میزبانی پردیس کشاورزی و منابع طبیعی و حمایت و مشارکت 17 مرکز دولتی و غیر دولتی برگزار می شود.

دکتر محمد مرادی و دکتر احمد زارع شحنه از اعضای هیئت علمی گروه علوم دامی پردیس به ترتیب دبیران علمی و اجرایی کنگره هستند.

کد مطلب 1153301

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