تئاتر در فسا به اندازه تهران قدمت دارد

مجید امرایی عضو هیئت داوران دهمین جشنواره تئاتر استانی "پسامهر" استان فارس درباره وضعیت تئاتر در شهر فسا میزبان برگزاری این جشنواره به خبرنگار مهر گفت: سه روز است که در شهر فسا در برگزاری این جشنواره حضور دارم. شاید برای اهالی تئاتر تهران باورپذیر نباشد در شهر کوچکی مثل فسا تئاتر علاقه‌مندان و تماشاگران بسیاری دارد. خانه تئاتر و انجمن هنرهای نمایشی در شهر فسا در یک ساختمان و کنار هم فعالیت می‌کنند.



وی ادامه داد: تئاتر در شهر فسا با حمایت حامیان غیر دولتی هم فعالیت می‌کند. این شهر کوچک بیش از 70 سال قدمت تئاتری دارد. برنامه ریزی در استان فارس بخصوص برای هنر نمایش می‌تواند الگوی مناسبی برای تئاتر تهران باشد. اتفاق قابل توجه این است که در استان فارس در اکثر شهرها امکانات تئاتری در حد مقدورات هر شهر به یک شکل تقسیم شده است.



امرایی با اشاره به اجرای عمومی آثار نمایشی در شهر فسا گفت: در سال حدود 17 نمایش در این شهر در قالب اجرای عمومی به صحنه می‌روند. یکی از نکات جالب برای بنده انتشار کتاب "تاریخ تئاتر فارس" به قلم استاد احمد سپاسدار از پیشکسوتان تئاتر استان است. این کتاب در تهران وجود ندارد و فکر می‌کنم اداره‌کل هنرهای نمایشی باید در خصوص انتشار کتب نمایشی در استان‌ها تجدید نظر کند.



