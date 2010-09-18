تمام مردم کشور باید تا پایان برنامه پنجم بیمه شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، هادی مقدسی با اشاره به بحث بیمه و اجرای اصل 29 قانون اساسی اظهار داشت: این اصل به صورت نظارتی در اختیار کمیسیون اجتماعی و به صورت اجرایی در اختیار وزارت رفاه است.

وی با بیان اینکه این عمل در واقع تحقق شعار عدالت است، افزود: با تمام توان اقشار آسیب‌پذیر را زیر پوشش بیمه‌های تامین اجتماعی قرار می‌دهیم که این در واقعی یکی از مظاهر علنی اجرای عدالت در کشور است.

نایب ‌رئیس اول کمیسیون اجتماعی مجلس با اشاره به بیمه کارگران ساختمانی اظهار داشت: در ابتدا قرار بود بابت هر مترمربع پروانه ساخت چهار درصد حداقل حقوق کارگر ساختمانی که معادل 12 هزار تومان بود به حساب بیمه واریز شود اما در عمل این امر مشکلاتی را در سطح ساخت و ساز فراهم می‌کرد.

مقدسی تصریح کرد: با اقدام موثر کمیسیون اجتماعی امروز این مشکلات حل شد و رقم پرداختی به حساب بیمه به یک درصد حداقل حقوق دریافتی کارگر ساختمانی بابت هر مترمربع اعلام شد.