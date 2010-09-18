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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۴۳

18بازیکن به مرحله دوم تمرینات تیم واترپلوی جوانان دعوت شدند

18بازیکن به مرحله دوم تمرینات تیم واترپلوی جوانان دعوت شدند

کادر فنی تیم واترپلوی جوانان اسامی 18 بازیکن را برای شرکت در دومین مرحله اردوی آماده سازی اعلام کردند.

به گزارش خبرگزاری مهر، مربیان تیم واترپلوی جوانان اسامی 18 بازیکن را برای مسابقات واترپلوی قهرمانی جوانان آسیا که مهر ماه سال جاری در کشور اندونزی برگزار خواهد شد، بدین شرح اعلام کردند:

سعید چهابدار شیرازی، محمد کریمی، آرش نسیمی شاد، امین صالح نژاد، امیر دهداری، حامد خانبانان، مالک ضیایی، معین اسماعیلی، اصلان جمالی فر، علیرضا مقدم، امیرحسین برایی، امیر تیرافکن، آرش حاتمی، امین تیرافکن، سالار عیسی بیگلو، علیرضا سلطانی، مهدی دایی تقی و محمدحسین محمدی نفراتی هستند که به دومین مرحله اردوی آماده سازی تیم ملی واترپلوی جوانان دعوت شده اند.

اولین اردوی تیم واترپلوی جوانان ایران که خود را برای حضور در دومین دوره مسابقات واترپلوی قهرمانی جوانان آسیا آماده می کند با 26 واترپلوئیست در شهر زنجان و به مدت 45 روز پیگیری شد.
 
کد مطلب 1153324

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