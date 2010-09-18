پنجمین دوره تربیت مدرس قرآن کریم در قم آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در قم، مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی قم صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران به تشریح این دوره آموزشی پرداخت و اظهار داشت: بیش از 100 نفر از علاقمندان به شرکت در این دوره آموزشی در آزمون ورودی آن که مردادماه سال جاری برگزار شد شرکت کردند که 28 نفر از آنها با کسب نمرات لازم در دوره تربیت مدرس پذیرفته شدند.



حجت⁯الاسلام سیدجواد عظیمی ادامه داد: این دوره آموزشی با حضور معلمان درجه یک قرآنی که از سالها تجربه تدریس برخور دارند از امروز آغاز شده و به مدت یک هفته در دارالقرآن الکریم قم برگزار می⁯شود.



وی خاطرنشان کرد: در این دوره آموزشی اساتید برجسته⁯ای همچون حوری⁯زاد، تفکری، فعال، بهبودی و تک فلاح اقدام به تدریس موضوعات و مفاهیم مرتبط با تربیت مدرس می⁯کنند.



مسئول دارالقرآن الکریم سازمان تبلیغات اسلامی قم با اشاره به زمان برگزاری کلاسهای این دوره آموزشی گفت: کلاسهای شرکت⁯کنندگان در این دوره از ساعت هشت صبح تا 17 بعدازظهر در قالب پنج کلاس درس برگزار می⁯شود و در پایان به افرادی که با موفقیت این دوره را به اتمام رسانده باشند گواهینامه تربیت مدرس قرآن کریم اعطا می⁯شود.



عظیمی با اشاره به ظرفیتهای عظیم قرآنی در استان قم اظهار امیدواری کرد که دوره⁯های آموزشی قرآن کریم به ویژه دوره تربیت مدرس در این استان توسعه یابد.

