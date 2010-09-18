کنسرت گروه کر دختران در تالار وحدت برگزار می شود

شهلا میلانی ضمن اعلام این خبر در خصوص کم و کیف اجرای گروه کر دختران به خبرنگار مهرگفت : قرار بود نیمه دوم سال کنسرتی از آثار موسیقی کلاسیک را همراه با گروه کر دختران به روی صحنه ببریم از همین رو برگزاری این کنسرت برای هفته پایانی آبان ماه برنامه ریزی شده است و در ادامه این کنسرت دو روزه من به اتفاق نسرین ناصحی رپرتواری از موسیقی کرال را در تالار وحدت اجرا می کنیم.

وی در ادامه به رپرتوار این کنسرت اشاره کرد و گفت : در این اجرا رپرتواری از موسیقی فلکلور ایران و جهان طراحی شده است و خوشبختانه به دلیل گستردگی و تنوع موسیقی محلی در ایران انواع موسیقی های فلکلور ایرانی در این کنسرت اجرا می شود و در ادامه موسیقی فلکلور جهانی که شامل آریاهای اپرا می شود نیز به روی صحنه می رود .

سرپرست گروه کر دختران در پاسخ به این سئوال که چرا اجرای مستقل از گروه کر دختران به همراه نسرین ناصحی برگزار نمی کند گفت : متاسفانه به دلیل گرانی اجاره بهای سالن ها و همچنین گرانی بلیت امکان اجرای مستقل وجود ندارد ضمن اینکه سالنهایی که برای برگزاری کنسرت به بانوان اختصاص داده می شود اندک است و معمولا سالن ها جای خالی ندارد به همین دلیل تصمیم گرفتیم در قالب اجرای گروه کر دختران قطعاتی را از موسیقی کرال را اجرا کنیم.

میلانی در پایان افزود : به اعتقاد من مسئولان فرهنگی و فعالان درعرصه هنر برای اشاعه هنر موسیقی باید امکان تخفیف و یا اجاره سالن با هزینه کمتر را برای گروه های موسیقی به ویژه بانوان فراهم کند به اعتقادمن برگزاری کنسرت در شرایط فعلی بسیار دشوار است و ازطرفی هزینه های جانبی چون تبلیغات و پرداخت دستمزدها را نیز دربردارد و متاسفانه بالا بودن اجاره بهای سالن برای اجرای برنامه مزید برعلت می شود.