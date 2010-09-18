گروگانها از کشور خارج نشده اند

هادی مرعشی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: اشرار مسلح ساعت یک بامداد روز پنجشنبه با مسدود کردن محور ایرانشهر - چابهار اقدام به گروگانگیری کردند.

وی ادامه داد: گروگانها شش نفر شامل پنج سرباز وظیفه نیروی هوایی و یک نفر کارمند بانک مسکن می باشد که برای کار شخصی در این محور با اتوبوس مسافربری در حال تردد بودند.

مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان گفت: این افراد قطعا توسط اشرار منطقه ربوده شده اند و هدف اشرار نیز در مرحله اول اخاذی و زورگیری از مسافران بوده است که در نهایت اقدام به ربایش گروگانها کرده اند.

مرعشی با اشاره به بیانیه جندالشیطان در خصوص در اختیار گرفتن گروگانها، گفت: احتمال اینکه گروگانها در نهایت به گروه جند الشیطان فروخته شوند وجود دارد اما مسلما در انجام گروگانگیری نقشی نداشته اند.

مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان تصریح کرد: با وجود این ادعا که هنوز ثابت نشده است طبق بررسیهای صورت گرفته گروگانها قطعا از مرز ایران خارج نشده اند و پیگیری در راستای شناسایی مکان نگهداری آنها همچنان ادامه دارد.

وی گفت: گروههای امنیتی در طول مرزها مستقر هستند و کوچکترین تردد را تحت نظر دارند.

مرعشی خاطرنشان کرد: اینکه گفته می شود افراد ربوده شده از افسران عالی رتبه می باشند کذب محض است و این افراد تنها تعدادی سرباز وظیفه هستند که در حال تردد در محور ایرانشهر - چابهار بوده اند.

مدیرکل امنیتی انتظامی استانداری سیستان و بلوچستان تاکید کرد: نیروهای امنیتی در جنوبشرق کشور با تمام توان در حال پیگیری این موضوع هستند و طبق آخرین اخبار مکان نگهداری گروکانها شناسایی شده است و امیدواریم بزودی همه گروگانها آزاد شوند.

طبق آخرین اخبار دو نفر از سربازان گروگان گرفته شده ساعاتی پیش توسط نیروهای امنیتی مستقر در منطقه آزاد شده اند و تلاش برای آزادی دیگر گروگانها نیز ادامه دارد.