مستمری بگیران بیمه تامین اجتماعی بوشهر بیمه تکمیلی می شوند

غلامحسن ستوده خو در گفتگو با خبرنگار مهر در بوشهر افزود: بر اساس ابلاغیه جدید صندوق تامین اجتماعی مستمری بگیران تامین اجتماعی می توانند از طریق کانونهای بازنشستگی، خود و افراد تحت تکفلشان را تحت پوشش بیمه تکمیلی درمان قرار دهند.

وی اظهار داشت: در این طرح کانونهای بازنشستگی به صورت مستقیم نسبت به عقد قرارداد بیمه تکمیلی به صورت گروهی با شرکتهای بیمه گر اقدام خواهند کرد.

مدیرکل تامین اجتماعی استان بوشهر گفت: کانونهای بازنشستگی موظفند نسخه ای از اخذ درخواست و رضایت نامه مستمری بگیران را به شعب سازمان تحویل دهند تا سایر اقدامات اداری از سوی شعب انجام بپذیرد.

ستوده خو ابراز امیدواری کرد که با تحت پوشش قرار گرفتگان مستمری بگیران بیمه تامین اجتماعی بسیاری از مشکلات این قشر برطرف خواهد شد.