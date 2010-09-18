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۲۷ شهریور ۱۳۸۹، ۱۲:۰۳

پس از مذاکره با اسد؛

احمدی نژاد سوریه را به مقصد الجزیره ترک کرد

احمدی نژاد سوریه را به مقصد الجزیره ترک کرد

رئیس جمهور در مسیر سفر به نیویورک برای شرکت در اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل متحد پس از دیدار و گفتگو با رئیس جمهور سوریه دقایقی پیش با بدرقه بشار اسد همتای سوری خود، عازم الجزیره شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز شنبه تهران را به مقصد نیویورک ترک کرد اما در مسیر این سفر ، در یک کشور مهم منطقه ای جهان اسلام یعنی سوریه توقف داشت و در دیداری فشرده با بشار اسد رئیس جمهور سوریه برحضور فعال کشورهای اسلامی در مسائل جهانی تاکید کرد .

رئیس جمهوری اسلامی ایران در این دیدار کوتاه با اشاره به تحولات منطقه ای به ویژه اوضاع فلسطین و غزه اظهار داشت : جمهوری اسلامی ایران معتقد است تنها راه حل مشکل فلسطین مراجعه به آراء مردم این کشور است و در هرگونه گفت و گو و مذاکره در خصوص فلسطین بایستی نمایندگان واقعی این ملت حضور داشته باشند.

وی همچنین با اشاره به روابط برادرانه و عمیق کشورهای اسلامی بر ضرورت رایزنی های مستمر این کشورها در خصوص مسائل مهم منطقه ای و جهان اسلام تاکید کرد.

احمدی نژاد در مسیر سفر خود به نیویورک تا ساعاتی دیگر در الجزایر دیگر کشور اسلامی توقف خواهد داشت و در دیدار با عبدالعزیز بوتفلیقه رئیس جمهور الجزایر مسائل مهم منطقه ای ، بین المللی و جهان اسلام را مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهد .

وی پس از این دیدار ، الجزیره را به مقصد نیویورک برای شرکت در شصت و پنجمین اجلاس مجمع عمومی سازمان ملل ترک خواهد کرد .

رئیس جمهور در سفر پرکار به نیویورک ضمن سخنرانی در مجمع عمومی سازمان ملل بیش از یازده مصاحبه و نشست با رسانه های مختلف دنیا خواهد داشت و در دیدار با شماری از سران شرکت کننده در مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره مسایل دوجانبه و جهانی بحث و تبادل نظر می کند.

 
 
کد مطلب 1153334

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