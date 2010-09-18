بازدید 300 هزار نفر در دو روز آخر هفته/ کتابی با مقدمه باستانی پاریزی رونمایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، روز پنجشنبه 25 شهریور 100 هزار نفر و روز جمعه 26 شهریور نزدیک به 200 هزار نفر برای بازدید از نمایشگاه بوی ماه مهر به مصلای امام(ره) آمدند.

بر اساس این گزارش همچنین در روز چهارم برگزاری این نمایشگاه بیش از 50 هزار نفر از محصولات فرهنگی به نمایش درآمده دیدن کردند.

در اولین روز 21 شهریور نیز بیش از 2000 نفر و در روز دوم 22 شهریور نزدیک به 3000 نفر به نمایشگاه کتاب و نوشت افزار آمدند. این در حالی است که در روز سوم نمایشگاه سه شنبه 23 شهریور بیش از 20 هزار نفر و روز چهارم چهارشنبه 24 شهریور 30 هزار نفر میهمان این نمایشگاه بودند.

رونمایی "سواران کشتی خواب" با مقدمه‌ باستانی پاریزی

مجموعه شعر "سواران کشتی خواب" با مقدمه استاد باستانی پاریزی و خوشنویسی "خانلرزاده" در نمایشگاه بوی ماه مهر رونمایی شد.

مجموعه شعر "سواران کشتی خواب" سروده سید علی حسینی ملک آبادی برای اولین‌بار در نمایشگاه بوی ماه مهر به مخاطبان ارائه شد.

این مجموعه با شمارگان 2100 نسخه و قیمت 3400 تومان با 25 درصد تخفیف از سوی انتشارات اطلاعات در نمایشگاه "بوی‌ماه‌مهر" به فروش می‌رسد.

عرضه "لغتنامه تصویری کودکان"

"لغتنامه مصور کودکان" شامل اطلاعات عمومی برای کودکان و نوجوانان به همراه لوح فشرده تصویری در نمایشگاه بوی ماه مهر به بازدیدکنندگان ارائه شد.

مطالعه این لغتنامه مصور در انتقال مفاهیم، تسریع یادگیری کودکان و نوجوانان و فراگیری معلومات عمومی تاثیر به سزایی دارد.

علاوه بر این لوح فشرده تصویری ارائه شده در این لغتنامه موجب افزایش قدرت درک و افزایش فراگیری کودکان و نوجوانان می‌شود.

"لغتنامه مصور کودکان" به قلم آیسون نیبلو و با ترجمه منیژه عارفی را انتشارت جهان با تصویرسازی کیم وولی منتشر و روانه بازار کتاب کرده است.



نخستین نمایشگاه کتاب و نوشت‌افزار"بوی ماه مهر" تا 30 شهریور ماه جاری در مصلای امام (ره) برپاست.

